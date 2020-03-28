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Новый международный терминал аэропорта Ташкент

Узбекистан до 20 апреля закрывает все аэропорты из-за коронавируса

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (192)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200328/13794453/Uzbekistan-do-20-aprelya-zakryvaet-vse-aeroporty-iz-za-koronavirusa.html

Жесткие ограничительные меры в республике вводятся для недопущения распространения опасной вирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Узбекистане с 30 марта все аэропорты страны полностью прекращают свою деятельность. Запрет введено до 00.01 часов 20 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса COVID-19.

Ранее в стране были запрещены все массовые мероприятия, школы и вузы закрыты, перемещение между регионам допускается только спецтранспорту и грузовикам. В Ташкенте и других областных городах введен режим карантина - границы населенных пунктов закрыты на въезд и выезд.

Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV
© REUTERS / Dado Ruvic
Минздрав Узбекистана рассказал подробности о второй жертве коронавируса
По последним данным, количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 104 человека, двоих пациентов спасти не удалось. Одной из жертв опасной болезни стал врач, непосредственно контактировавший с зараженными.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина. За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (192)
Теги:
аэропорт, авиация, коронавирус, Карантин, Узбекистан



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