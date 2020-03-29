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Минздрав Узбекистана сообщил о 7 гражданах, вылечившихся от COVID-19

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (195)
203820
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200329/13794941/Minzdrav-Uzbekistana-soobschil-o-7-grazhdanakh-vylechivshikhsya-ot-COVID-19.html

За день в Узбекистане количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 29 человек. Всего вирус COVID-19 выявили у 133 узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию. Об этом сообщает Минздрав республики.

"Благодаря усилиям наших самоотверженных и патриотичных врачей, первые 7 пациентов с коронавирусной инфекцией в нашей стране полностью выздоровели. Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие ответственные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровевшие граждане будут в течение некоторого времени находиться там на карантине.

Между тем число инфицированных вирусом COVID-19 в Узбекистане продолжает расти: за последний день было выявлено 29 новых случаев заражения. 

Всего, на данный момент, число заболевших новым коронавирусом в Узбекистане составляет 133 человека, сообщили в оперативном штабе при Кабмине республики.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (195)
Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, коронавирус



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