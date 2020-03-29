Минздрав Узбекистана сообщил о 7 гражданах, вылечившихся от COVID-19

За день в Узбекистане количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 29 человек. Всего вирус COVID-19 выявили у 133 узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию. Об этом сообщает Минздрав республики.

"Благодаря усилиям наших самоотверженных и патриотичных врачей, первые 7 пациентов с коронавирусной инфекцией в нашей стране полностью выздоровели. Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие ответственные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровевшие граждане будут в течение некоторого времени находиться там на карантине.

Между тем число инфицированных вирусом COVID-19 в Узбекистане продолжает расти: за последний день было выявлено 29 новых случаев заражения.

Всего, на данный момент, число заболевших новым коронавирусом в Узбекистане составляет 133 человека, сообщили в оперативном штабе при Кабмине республики.