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Еще один: число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 145

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (203)
169101
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13801113/Esche-odin-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-vyroslo-do-145.html

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 составило на утро 30 марта 145 человек, сообщает Минздрав.

Вчера семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

© AFP 2018 / STR
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С 30 марта по 20 апреля также прекращают свою деятельность все аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина. За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (203)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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