15:46 30 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Волонтеры сортируют и упаковывают вещи

В Ташкенте создан координационный центр для помощи волонтерам

© Sputnik / Екатерина Соловьева
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (205)
140 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13803025/V-Tashkente-sozdan-koordinatsionnyy-tsentr-dlya-pomoschi-volonteram.html

Из-за того что движение автотранспортных средств в столице позволено только при наличии специальных разрешений, ожидаются трудности в деятельности тех, кто занимается благотворительностью.

ТАШКЕНТ, 30 мар  - Sputnik. В Ташкенте создан координационный центр для помощи волонтерам, сообщает хокимият.

Центр осуществляет свою деятельность в следующем порядке:

- в центр обращаются для оказания адресной помощи государственные и общественные организации, депутаты, предприниматели, активные граждане, желающие оказать помощь;

- информация по обращению из центра будет передана заместителям хокима района;

- заместители хокима района совместно с желающими оказать помощь организует адресную помощь.

С центром можно связаться ежедневно с 10.00 до 17.00 по телефонам: (71) 210-01-15 и (71) 210-01-16.

Напомним, с 06.00 30 марта до 00.01 часов 20 апреля движение автотранспортных средств в Ташкенте позволено только при наличии специальных разрешений, ожидаются трудности в деятельности тех, кто занимается благотворительностью.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (205)
Теги:
коронавирус, благотворительность, Карантин, волонтер, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны
Блоки для размещения людей на профилактический карантин
Ухань по-узбекски, или Зона карантинного назначения - видео
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться