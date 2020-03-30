Из-за того что движение автотранспортных средств в столице позволено только при наличии специальных разрешений, ожидаются трудности в деятельности тех, кто занимается благотворительностью.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Ташкенте создан координационный центр для помощи волонтерам, сообщает хокимият.

Центр осуществляет свою деятельность в следующем порядке:

- в центр обращаются для оказания адресной помощи государственные и общественные организации, депутаты, предприниматели, активные граждане, желающие оказать помощь;

- информация по обращению из центра будет передана заместителям хокима района;

- заместители хокима района совместно с желающими оказать помощь организует адресную помощь.

С центром можно связаться ежедневно с 10.00 до 17.00 по телефонам: (71) 210-01-15 и (71) 210-01-16.

Напомним, с 06.00 30 марта до 00.01 часов 20 апреля движение автотранспортных средств в Ташкенте позволено только при наличии специальных разрешений, ожидаются трудности в деятельности тех, кто занимается благотворительностью.