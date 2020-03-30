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В прежнем здании для пребывания родителей с детьми не было условий - не хватало места.

Как родителям дошкольников оформить трудовой отпуск на время карантина

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (205)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13803562/Kak-roditelyam-doshkolnikov-budet-predostavlyatsya-otpusk-na-vremya-karantina.html

Отпуск будет предоставлен по желанию работника, независимо от графика отпусков (то есть не обязательно отработать 6 месяцев, если это первый год стажа).

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Узбекистане утвердили порядок предоставления трудового отпуска родителям или опекунам воспитанников детских садов и учащихся 1-4-х классов школ на время карантина. 

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Unsplash / Campaign Creators
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Об этом сообщает Министерство юстиции. 

Отмечается, что отпуск можно оформить по желанию работника, независимо от графика отпусков (не обязательно проработать 6 месяцев, если это первый год стажа).

Работодатель издает приказ в день получения заявления от работника о выходе в трудовой отпуск с указанием даты начала и окончания отпуска.

Что если работник получил трудовой отпуск до приостановления деятельности детского сада или школы или не хочет уходить в отпуск на время карантина?

В таком случае работодатель может по согласованию с сотрудником временно перевести его на дистанционный режим работы, подобрать гибкий график работы. 

Также работодатель может предоставить право отпуска без сохранения заработной платы.

Что если нет возможности выйти на работу в день окончания трудового отпуска в связи с продолжением карантина в образовательных учреждениях?

Тогда работнику необходимо направить работодателю письмо с просьбой оформить отпуск без сохранения заработной платы (обязательно указать срок и дату начала отпуска).

Работодатель со своей стороны будет обязан предоставить работнику такой отпуск.

При этом ограничения на максимальный срок, прописанные в Трудовом кодексе, в течение карантина действовать не будут.

Другой вариант — опять же, написать заявление о временном переводе на дистанционный режим работы (или же с просьбой подобрать более гибкий график работы).

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

Напомним, в Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 составило на утро 30 марта 145 человек, двое граждан скончались, семеро выздоровели и были направлены на реабилитацию.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (205)
Теги:
Узбекистан, дошкольное образование, школьники, Карантин, родители, коронавирус



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