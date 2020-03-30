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Улица Заводская в Ташкенте

Продолжаем сидеть дома: в Узбекистане ожидаются холода и местами осадки

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13803875/Prodolzhaem-sidet-doma-v-Uzbekistane-ozhidayutsya-kholoda-i-mestami-osadki.html

Погода без осадков установится на большей части страны с 3 апреля. Между тем гражданам настоятельно рекомендуется продолжать соблюдать режим самоизоляции.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. На этой неделе в Узбекистане домашний карантин придется как нельзя кстати, поскольку со вторника по четверг в стране ожидается неустойчивая погода из-за прохладного антициклона.

Об этом сообщает Узгидромет. 

Вторник

31 марта в республике ожидается облачная и местами дождливая погода. 

Температура воздуха составит ночью от 7 до 12 градусов, днем — от 18 до 23 градусов тепла.

Среда

1 апреля в Узбекистан придет прохладный антициклон с районов Кавказа.

На большей части территории страны сохранится дождливая погода, осадков не ожидается лишь в северных районах. Температура воздуха понизится до 13-18 градусов.

Четверг

2 апреля, неустойчивая погода сохранится утром и ночью в Ташкентской области и в регионе Ферганской долины. Днем ожидается погода без осадков.

Температура воздуха будет ночью находиться в пределах от 5 до 10 градусов, днем незначительно повысится до 15-20 градусов тепла.

Пятница

3 апреля по большей части республики установится погода без осадков. Они возможны лишь на севере страны.

Температура воздуха составит ночью от 7 до 12 градусов, днем — от 20 до 25 градусов тепла. На севере из-за дождей температура днем понизится до 15-20 градусов.

Суббота

4 апреля в Узбекистане осадков не ожидается. На улице будет тепло, температура воздуха сохранится в тех же пределах.

Теги:
дождь, Узбекистан, прогноз погоды, Узгидромет



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