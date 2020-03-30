В преддверии Дня Победы узбекским ветеранам выплатят по 10 млн сумов

Денежное вознаграждение будет вручено участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной обстановке.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому всем участникам и инвалидам Второй мировой войны будет вручено денежное вознаграждение в размере 10 миллионов сумов.

Деньги будут выделены из республиканского бюджета.

Глава республики поручил проследить за тем, чтобы вознаграждение было вручено ветеранам в торжественной обстановке.

"Министерству обороны, Министерству по поддержке махалли и семьи, Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности совместно с Министерством финансов, Центральным банком Республики Узбекистан, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента обеспечить вручение данного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной обстановке", - говорится в сообщении.

Проконтролировать исполнение указа поручено премьер-министру республики Абдулле Арипову и секретарю Совета безопасности при президенте РУз Виктору Махмудову.

Напомним, в 2019 году каждый из ветеранов получил денежное вознаграждение в размере 7,5 миллиона сумов, в 2018-м — по 5 миллионов сумов.