В Ташкенте за проведение "куёв навкар" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело против гражданина по статье УК Республики Узбекистан "Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Органы прокуратуры Ташкента возбудили уголовное дело против мужчины, организовавшего во время карантина свадебное мероприятие с приготовлением плова. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

Напомним, житель Юнусабадского района Ташкента перед бракосочетанием решил провести свадебное мероприятие "куёв навкар".

"Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело против гражданина по статье УК Республики Узбекистан "Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями". Ведется следствие", - говорится в информации.

На днях видео, снятое на свадьбе в Юнусабадском районе столицы, возмутило Сеть.

Особое внимание тех, кто увидел ролик, привлекло участие в празднике известной узбекской певицы Мавлюды Асалходжаевой. При этом в комментариях пользователи обвинили всех участников торжества в нарушении запрета на подобные мероприятия сейчас, в период карантина.

Напомним, на территории Узбекистана действует усиленный режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, гражданам разрешается выходить из дома только для покупки продуктов или лекарств, причем исключительно в медицинской маске.