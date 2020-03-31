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Узбекистанки смогут задать вопрос гинекологу в онлайн-формате

pixabay
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (219)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13811136/Uzbekistanki-smogut-zadat-vopros-ginekologu-v-onlayn-formate.html

Можно задать свои вопросы одному из шести дежурных специалистов. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Узбекистане на время карантина можно проконсультироваться с гинекологами в онлайн-режиме, сообщается на официальном сайте Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии.

По информации, это была инициатива медицинских организаций.

"На официальном сайте центра http://uzakusherstvo.uz/ с 27 марта с 9.00 до 18.00 ежедневно (кроме воскресенья) врачами акушерами-гинекологами высшей категории ведутся онлайн-консультации пациентов", - говорится в публикации.

Можно задать свои вопросы одному из шести дежурных специалистов.

Напомним, на территории Узбекистана действует усиленный режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Плюс восемь: количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 158 >>

В частности, гражданам разрешается выходить из дома только для покупки продуктов или лекарств, причем исключительно в медицинской маске.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (219)
Теги:
Карантин, коронавирус, женщина, Бесплатная консультация, онлайн, Медицина, Узбекистан, Узбекистан



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