Узбекистан закупил у Китая 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Также во вторник из КНР ожидается дополнительная поставка противовирусных комбинезонов повышенной степени защиты.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана закупило в Китае 200 тысяч экспресс-тестов и 50 тысяч защитных комбинезонов в связи с распространением коронавируса COVID-19 в республике. Об этом сообщили в оперативном штабе при Кабмине республики.

"По поручению президента страны в Китае приобретено 200 тысяч экспресс-тестов на выявление вируса и 50 тысяч одноразовых защитных комбинезонов. Они уже доставлены в страну", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

Также во вторник из КНР также ожидается дополнительная поставка противовирусных комбинезонов повышенной степени защиты.

Первый в республике случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Во вторник число зараженных увеличилось до 167, два пациента скончались, первые семеро — выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения. Умерли свыше 33 тысяч человек.