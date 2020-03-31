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Тест-системы для диагностики нового коронавируса

Узбекистан закупил у Китая 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (224)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13812717/Uzbekistan-zakupil-u-Kitaya-200-tysyach-ekspress-testov-na-koronavirus.html

Также во вторник из КНР ожидается дополнительная поставка противовирусных комбинезонов повышенной степени защиты.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана закупило в Китае 200 тысяч экспресс-тестов и 50 тысяч защитных комбинезонов в связи с распространением коронавируса COVID-19 в республике. Об этом сообщили в оперативном штабе при Кабмине республики.

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"По поручению президента страны в Китае приобретено 200 тысяч экспресс-тестов на выявление вируса и 50 тысяч одноразовых защитных комбинезонов. Они уже доставлены в страну", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

Также во вторник из КНР также ожидается дополнительная поставка противовирусных комбинезонов повышенной степени защиты.

Первый в республике случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Во вторник число зараженных увеличилось до 167, два пациента скончались, первые семеро — выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения. Умерли свыше 33 тысяч человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (224)
Теги:
помощь, Китай, КНР, коронавирус, Узбекистан



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