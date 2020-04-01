Число инфицированных COVID-19 в Узбекистане выросло до 172

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане выросло на пять человек и составило 172, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество пациентов в Ташкенте лечится в клинике НИИ вирусологии. Из них 29 марта семь человек выздоровели и выписались, еще один скончался.

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

Однако некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. За минувшие сутки только в Ташкенте было выявлено более 400 нарушений режима - виновные привлечены к ответственности.