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Тест-системы для диагностики нового коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в Узбекистане выросло до 172

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13816968/Chislo-infitsirovannykh-COVID-19-v-Uzbekistane-vyroslo-do-172.html

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане выросло на пять человек и составило 172, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество пациентов в Ташкенте лечится в клинике НИИ вирусологии. Из них 29 марта семь человек выздоровели и выписались, еще один скончался.

Биолог Шохида Султонова
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Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

Однако некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. За минувшие сутки только в Ташкенте было выявлено более 400 нарушений режима - виновные привлечены к ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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