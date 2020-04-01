В Узбекистане ищут родственников погибших на войне солдат

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik, Мария Науменко. В Ростовской области поисковики отряда "Зов сердца" ищут потомков 33 узбекистанцев, которые погибли в российском регионе в годы Великой Отечественной войны.
"Я пробовал писать в соцсетях однофамильцам солдат в этих странах. Создавал поисковые темы в интернет-сообществах. Таким образом удалось найти часть семей погибших фронтовиков. В оставшихся случаях поиск остановился", — рассказал командир отряда Дмитрий Воронов.
В списке павших на фронте узбекских солдат — уроженцы Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Бухарской, Самаркандской, Андижанской областей, а также Республики Каракалпакстан. Все они погибли во время боевых действий в Ростовской области.
Поисковиками становятся по зову сердца
Воронов отметил, что каждый человек из любой страны может помочь поисковикам при наличии времени и возможностей.
"Необязательно быть официальным членом отряда, ведь помощь бывает разная: человек может просто сделать репост записи в соцсетях о поисках потомков военнослужащих, и это уже поможет. У нас больше поисковое движение, а не отряд, так как по зову сердца люди занимаются этим", — объясняет руководитель отряда.
"Изучаю город Шахты Ростовской области и его окрестности. Здесь есть много безымянных могил. Я выезжаю на местность, разговариваю с жителями, нахожу старожилов — они-то и рассказывают, что и как, потому что никаких документов в поселках нет. Нет никакой исторической информации ни на сайтах местной администрации, ни в школах. Приходится восстанавливать сведения по крупицам. Для того чтобы могила "начала говорить", нужен не один год", — рассказывает поисковик.
Воронов признается, что слезы радости потомков, которые узнают о том, где похоронен их родственник, — главная благодарность для него.
"Буквально вчера мы нашли семью солдата — троих его дочерей. Они просто-напросто были в шоке, так как отец ушел на войну и пропал. Он похоронен в Шахтах, и теперь его родные знают об этом", — говорит Дмитрий.
Sputnik Узбекистан публикует список погибших в годы войны уроженцев республики. Если вы увидели в этом перечне знакомые фамилии, можете обратиться в редакцию Sputnik, чтобы связаться с поисковиками.
- Абдубаев (Абдуллаев, Абдулаев) Тияк 1900 года рождения, рядовой 18 гв. дивизии 5 Уд. Армии, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл., Паркентского р-на, призван Паркентским РВК. Абдубаев Т. умер от ран 01.03.1943 в госпитале ППГ №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родственница Турдина проживала там же, в Паркентском р-не, сельсовете Чанги, колхозе "Инири".
- Атожанов (Атожабов) Оруп (Артур) 1910 года рождения, рядовой, кавалерист 17 гв. кав. полка, 5 гв. кав. дивизии 3 гв. кав. корпуса, уроженец Узбекской ССР, Ферганской обл. Ферганского р-на. Призван Ферганским РВК, Узбекской ССР, Ферганской обл., Ферганского р-на. Атожанов О. погиб 13.02.1943 г. у х. Табунщиково Ростовской обл. Его жена, Закирова Мадри, проживала: Ферганская обл., Ферганский р-н, Карасукский сельсовет.
- Бабаханов Алимжан 1924 года рождения, рядовой 178 азсп, уроженец Узбекской ССР, Наманганской обл., Чустского р-на, Агасарайского сельсовета. Призван Чустским РВК. Бабаханов А. умер в госпитале ХППГ №4169 и был похоронен 23.05.1943 в г. Шахты Ростовской области. Его родственники проживали там же, в Агасарайском сельсовете.
- Буреев (Буриев) Муса (Мусо) 1912 года рождения, рядовой 25 гв. кав. полка, уроженец Узбекской ССР, Бухарской обл., Рометанский р-н, с/с Дальмун-Хатча, к/з Москва. Он умер 25.03.1943 г. в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. По документам его в 1958 году разыскивал сын Мусаев Хаят, проживавший: Ромитанский р-н, с/с Дальмун (бывший Хатча) к-з Москва.
- Джахсембитов (Джахсембитович) Тулет 1923 года рождения, рядовой 137 стр. полка, 42 стр. дивизии, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл., г. Ташкент, Сифдорбянский р-н, Берхиоболинск. с/с. Призван Ташкентским ГВК. Он умер 19.03.1943 г. в госпитале ИГ №833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали в г. Ташкент, Сифдорбянский р-н, Берхиоболинск. сельсовет.
- Джуманьязов (Дожумоньязов, Джуманазаров) Сосбир (Сосибир, Собир) 1922 года рождения, рядовой 117 запасного стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл. Джуманьязов С. умер 23.03.1943 в госпитале ИГ№833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали в г. Ташкент.
- Ишкулов (Иткулов, Эшкулов, Ешкулов) Абдул (Абдула) 1918 года рождения, рядовой 1 батальона 111 стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Самаркандской обл., Нарпайского р-на, Алтыугильского сельсовета. Он умер 01.03.1943 в госпитале ППГ№4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же: Алтыугильский сельсовет (Сельский сход граждан Алтыугил), Нарпайский район.
- Каламбетов (Калимбетов) Карабас 1912 года рождения, старший военфельдшер 126 стр. дивизии. Призван Кара-Калпакским Республиканским военкоматом. Каламбетов К. умер 28.02.1943 в госпитале ИГ№833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его отец Тулекбаев Калимбет проживал в Узбекской ССР, с. Муйнак, на ул. Сборная, д. 145, а жена Калимбетова Зисайда в г. Ходжейли.
- Краев Михаил Ефимович 1921 года рождения, мл. сержант 315 стр. дивиз., 362 стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Тоншаевского р-на, п. Николаевский (Новокраевский), Горьковской обл. Краев М.Е. умер от ран 20.02.1943 в госпитале №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные (Краев Л.С.) проживали в г. Ташкент, Куйбышевский р-н, ул. К. Маркса.
- Лукошин (Лукашкин, Лукашин) Петр Константинович 1923 года рождения, рядовой 40 гв. сд, уроженец Куйбышевской обл., Богатовского р-на, с. Ефремовка. Лукошин П.К. умер 03.03.1943 в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его мать, Лукошина Варвара Тимофеевна, проживала в Узбекской ССР, Кашкадарьской обл., г. Карши, ул. Шихаризаб 185, д. 86.
- Любимов Павел Тимофеевич 1924 года рождения, рядовой 281 полка НКВД уроженец Узбекской ССР, Ферганской области, призван Ферганским РВК, Узбекской ССР. Любимов П.Т. умер 12.03.1943 г. в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали в Ферганской области, г. Маргилан, Шоссе мот. срабр., д. 13, кв. 13.
- Макаренко Антон Антонович 1914 года рождения, ст. лейтенант, штурман эскадрильи 4 ва 218 авд 459 нбап. Место рождения: Черниговская обл., М.-Бобровицкий р-н, М.-Бобровица. Макаренко А.А. погиб в ночь с 12.06.1942 на 13.06.1942 и был похоронен на кладбище г. Шахты Ростовской обл. Его жена, Белим Вера Федоровна, проживала в г. Ташкент, авиагородок, корпус 32 14 п/о.
- Макашов Марк 1904 года рождения, рядовой 77 стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской области, Хавастского района, совхоза "Бояды". Он был призван в 1941 г. Хавастским РВК. Макашов М. умер от ран 19.09.1943 г. в госпитале СПЭГ №3262 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родственница, Макашова Туриднар (Туризнор), проживала там же, в Хавастском районе (ныне Сырдарьинской области) совхозе "Бояды" (Богды, Багда).
- Мадалиев Абдулхалик 1922 года рождения, рядовой 6-й бригады, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл., Орджоникидзевского р-на, колхоза "Кизилкидаш". Он был призван Куйбышевским РВК, Казахской ССР, Павлодарской области. Мадалиев М. умер 24.03.1943 и был похоронен в городе Шахты Ростовской области. Его родственники проживали там же, в колхозе "Кизилкидаш" (возможно, "Кизилташ"), Орджоникидзевского р-на (ныне Кибрайского). Возможно, что часть района могла быть отнесена к Казахстану, в том числе и колхоз.
- Миронов Николай Трофимович 1910 года рождения, рядовой, уроженец Узбекской ССР, Бухарской обл. Миронов Н.Т. умер 30.04.1943 в госпитале ИГ №833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные (Миронова М.А) проживали там же, в Бухарской обл., Кызылтепинском р-не, с. Бустои (ныне г. Кызылтепа, Навоийская область).
- Муратов Мурза Атаевич 1912 года рождения, рядовой, уроженец Узбекской ССР, Чиракчинского р-на, Нарчанского сельсовета, с. Октябрь. Муратов М.А. умер 19.04.1943 в госпитале ИГ №833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же: с. Октябрь, Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская область.
- Нурадинов Абдрохман 1902 года рождения, рядовой 1Б 3К 5 Ударной Армии, уроженец Узбекской ССР, г. Андижан. Призван Андижанским РВК, Ферганской области. Нурадинов А. умер 25.02.1943 в госпитале ППГ№4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали в г. Андижан ул. Хаст-Белова №30.
- Нурматов Турсун (Турди) 1917 года рождения, рядовой 295 гвард. стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Самардканской обл., Пахтакорского р-на, сельсовета Фулаги. Он был призван в 1941 г. Пахтакорским РВК. Нурматов Т. умер от ран 17.09.1943 г. в госпитале СПЭГ №3262 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его мать, Курбаева Зиет (Нурумбаева Зизет. Возможно, правильно Зиёда), проживала там же, в сельсовете Фулаги (Фуляш), Пахтакорского района.
- Пушкинский Дмитрий Андреевич 1904 года рождения, мл. сержант, минометчик 20 гв. кав. полка, уроженец Узбекской ССР, Ферганской обл., Кагановичского р-на, с. Якорь. Призван: Ферганская обл., Кагановичский РВК. Пушкинский Д.А. умер 03.03.1943 в госпитале ППГ №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же: Ферганская обл., Узбекистанский район, с. Якорь (г. Яйпан ???).
- Рахимов Исман 1913 года рождения, рядовой 62 гв. стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Наманганской обл. Призван Наманганским РВК. Рахимов И. умер 09.04.1943 г. в госпитале ИГ номер 833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Данные о родных в документах отсутствуют. Известно только, что он был призван районным военкоматом Наманганской области. Согласно найденным данным: в г. Наманган городским военкоматом были призваны трое Рахимовых Исманов, 1915, 1919 и 1922 г. р., а районным всего один — Рахимов Исман, 1916 г. р. (призван 02.06.1939 Наманганским РВК, Узбекская ССР, Ферганская обл., Наманганский р-н. Мать Рахимкулова Топа, Молотовский с/с к-з Горького). Он числился пропавшим без вести с 09.1941 г. Не исключено, что он был в плену и незадолго до смерти был освобожден и, пройдя проверку, попал в 62 гв. стр. полк.
- Садыков Розик 1921 года рождения, рядовой, уроженец Узбекской ССР, Андижанской обл. Был доставлен в госпиталь ИГ №833 с пересыльного пункта, где умер 18.04.1943 г. и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали: Узбекская ССР, Андижанская обл., Ленинский (Асакинский) р-н, Кужепский с/с, к-з Кахрома.
- Сарциев (Мациев, Сариев) Турун 1908 года рождения, мл. лейтенант, зам. ком. роты 991 СП 258 СД 5 УА, уроженец Каракалпакской АССР, г. Чимбай. Он умер от ран 17.03.1943 г. в госпитале ППГ номер 3533 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его жена Тарабаева проживала: Каракалпакия в составе Узбекистана, Чимбайский район, город Чимбай, ул. Советская, д. 15.
- Сонаев (Санаев) Сапар 1914 года рождения, рядовой отд. понт.-мост. бат-на, уроженец Узбекской ССР, Самардканской обл., Хатырчинского района. Призван Хатырчинским РВК, Самардканской области. Он умер 08.07.1943 г. в госпитале ИГ номер 833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его жена проживала: Узбекская ССР, Самардканская обл., Хатырчинский р-он, сельсовет им. Молотова.
- Субиханкулиев (Субхонкулиев, Сибиханкулов, Субиханкулеев) Худжагалет (Худжагалеб) умер 14.03.1943 г. в госпитале ППГ номер 4167. Больше никаких данных о нем нет.
- Урозбахтый (Урозбахтын, Уразбахтин) Дигир (Досир) 1911 года рождения, рядовой 28 кав. полка, 6 кав. дивизии, уроженец Узбекской ССР, Андижанского р-на, родник Савукбулак. Он умер от ран 12.04.1943 г. в госпитале ППГ № 4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же, в ауле Савукбулак.
- Умаров Мансур (Машур) 1924 года рождения, рядовой 71 ГСП 30 стр. дивизии, уроженец Узбекской ССР, г. Ташкент. Призван Октябрьским РВК, г. Ташкент. Умаров М. умер от ран 18.04.1943 в госпитале ППГ № 4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его мать Умарова Шаткал проживала в г. Ташкент, Октябрьский р-н, ул. Сакбал-Пресолога, д. 60. Имя Умарова Мансура есть в Книге памяти. Республика Дагестан. Том 9.
- Хайдаров Катта (Ката) 1907 (17) года рождения, рядовой 295 гв. стр. полка 96 гв. стр. дивизии Южного Фронта. Место призыва: Байсунский РВК, Узбекская ССР, Бухарская обл., Сурхандарьинский окр., Байсунский р-н. Место рождения Сурхандарьинская обл., Байсунский р-н, Саранский с/с, к/з им. Калинина. Он умер от ран 09.08.1943 г. в госпитале ЭГ №1584 и был похоронен в п. Каменоломни Ростовской области. Его жена, Турсил (Сатта или Датта), проживала там же, в колхозе имени Калинина.
- Халилов Авдским (Обдеким, Абеким) 1923 года рождения, рядовой 29 кав. полка Южного фронта. Место призыва: Наманганский РВК. Он умер от ран 15.08.1943 г. в госпитале ЭГ №1584 и был похоронен в п. Каменоломни Ростовской области. Его родные: Нестеренко Ф. Анд. и отец Ванедов А., проживали: Узбекская ССР, Наманганская обл., Наманганский р-н, Харатунский с/с, с. Таврич.
- Хасанов Имаш (Имамали) 1913 года рождения, рядовой 5 Уд. Армии, уроженец Узбекской ССР, Алтын-Кульского р-на, Ферганской области. Хасанов И. умер от ран 26.02.1943 г. в госпитале ППГ №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные (Хасанова Етмара) проживала: Андижанская обл., Алтын-Кульский р-н, с/с Сарайский, ст. Андижан, к-з Сталина. После войны из сельсовета Сарай, колхоза им. Сталина, мать Жанбутаева Саламат вела розыск своего пропавшего без вести сына — Хасанова Имамали.
- Хасанов Сало 1924 года рождения, рядовой 1328 стр. полка, 315 стр. дивизии, уроженец Узбекской ССР, Андижанской обл., Андижанского р-на, сельсовета Рабек (Хирабек), колхоза Яникурун. Призван Андижанским РВК. Хасанов С. умер в госпитале ХППГ №4169 и был похоронен 27.05.1943 г. в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же, в сельсовете Хирабек, колхозе "Яникурун".
- Хоматов (Хамадов, Хаматов, Хамматов) Кучкар Хаматович 1913 года рождения, рядовой, уроженец Узбекской ССР, Самаркандской обл., Нуратинского р-на, колхоза им. Кагановича, призван Нуратинским РВК. Он умер 11.06.1943 г. в госпитале ИГ №833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его жена проживала там же, в колхозе им. Кагановича. Сейчас это Узбекистан, Навоийская обл., Нуратинский р-н.
- Шадыев (Шадиев, Шодиев) Иергат 1921 года рождения, рядовой 60 стр. полка 5 Ударной Армии, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл., Молотовского р-на, с. Катагал. Призван Молотовским РВК. Шадиев И. умер 19.05.1943 в госпитале ХППГ №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Шадыев И. был похоронен 19.05.1943 г. Его родственники проживали там же, в с. Катагал (возможно, это с. Галла Арал или Катта Кашкар), Молотовского (ныне Учкуприкского) района, Ташкентской области.
- Шурай (Сурай) Шарабо 1921 года рождения, рядовой 315 стр. дивизии, уроженец Узбекской ССР, Бухарской обл., Гиждуванского р-на, с. Гавшун. Он был призван Гиждуванским РВК. Погиб 12.02.1943 г. при освобождении х. Аюта, г. Шахты Ростовской области. Его родные (Рузий Т. или Рузийев) проживали: Бухарская обл., Гиждуванский р-н, с. Гавшун.