В Узбекистане ищут родственников погибших на войне солдат

В списке павших на фронте узбекских солдат — уроженцы Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Бухарской, Самаркандской, Андижанской областей, а также Республики Каракалпакстан. Все они погибли во время боевых действий в Ростовской области.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik, Мария Науменко. В Ростовской области поисковики отряда "Зов сердца" ищут потомков 33 узбекистанцев, которые погибли в российском регионе в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, активисты разыскивают родных 31 солдата из Казахстана, пятерых бойцов из Кыргызстана, четверых из Армении, девятерых из Азербайджана. Родственники восьми воинов могут находиться в Беларуси, десятерых — в Грузии. Потомков еще двух военнослужащих волонтеры рассчитывают найти в Абхазии и Таджикистане.

"Я пробовал писать в соцсетях однофамильцам солдат в этих странах. Создавал поисковые темы в интернет-сообществах. Таким образом удалось найти часть семей погибших фронтовиков. В оставшихся случаях поиск остановился", — рассказал командир отряда Дмитрий Воронов.

В списке павших на фронте узбекских солдат — уроженцы Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Бухарской, Самаркандской, Андижанской областей, а также Республики Каракалпакстан. Все они погибли во время боевых действий в Ростовской области.

Поисковиками становятся по зову сердца

Воронов отметил, что каждый человек из любой страны может помочь поисковикам при наличии времени и возможностей.

"Необязательно быть официальным членом отряда, ведь помощь бывает разная: человек может просто сделать репост записи в соцсетях о поисках потомков военнослужащих, и это уже поможет. У нас больше поисковое движение, а не отряд, так как по зову сердца люди занимаются этим", — объясняет руководитель отряда.

Воронов рассказал, что поднимать останки солдат ему помогают коллеги из "поискового братства", он же занимается архивными поисками.

"Изучаю город Шахты Ростовской области и его окрестности. Здесь есть много безымянных могил. Я выезжаю на местность, разговариваю с жителями, нахожу старожилов — они-то и рассказывают, что и как, потому что никаких документов в поселках нет. Нет никакой исторической информации ни на сайтах местной администрации, ни в школах. Приходится восстанавливать сведения по крупицам. Для того чтобы могила "начала говорить", нужен не один год", — рассказывает поисковик.

Воронов признается, что слезы радости потомков, которые узнают о том, где похоронен их родственник, — главная благодарность для него.

"Буквально вчера мы нашли семью солдата — троих его дочерей. Они просто-напросто были в шоке, так как отец ушел на войну и пропал. Он похоронен в Шахтах, и теперь его родные знают об этом", — говорит Дмитрий.

Sputnik Узбекистан публикует список погибших в годы войны уроженцев республики. Если вы увидели в этом перечне знакомые фамилии, можете обратиться в редакцию Sputnik, чтобы связаться с поисковиками.