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Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Солдаты ведут пулеметный огонь в боях за Варшаву

В Узбекистане ищут родственников погибших на войне солдат

© Sputnik / Георгий Зельма
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13817112/V-Uzbekistane-ischut-rodstvennikov-pogibshikh-na-voyne-soldat.html

В списке павших на фронте узбекских солдат — уроженцы Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Бухарской, Самаркандской, Андижанской областей, а также Республики Каракалпакстан. Все они погибли во время боевых действий в Ростовской области.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik, Мария Науменко. В Ростовской области поисковики отряда "Зов сердца" ищут потомков 33 узбекистанцев, которые погибли в российском регионе в годы Великой Отечественной войны. 

Работа поисковиков в экспедиции Волховский фронт. Апраксин
Фото предоставлено Татьяной Дубовик
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Кроме того, активисты разыскивают родных 31 солдата из Казахстана, пятерых бойцов из Кыргызстана, четверых из Армении, девятерых из Азербайджана. Родственники восьми воинов могут находиться в Беларуси, десятерых — в Грузии. Потомков еще двух военнослужащих волонтеры рассчитывают найти в Абхазии и Таджикистане.

"Я пробовал писать в соцсетях однофамильцам солдат в этих странах. Создавал поисковые темы в интернет-сообществах. Таким образом удалось найти часть семей погибших фронтовиков. В оставшихся случаях поиск остановился", — рассказал командир отряда Дмитрий Воронов.

В списке павших на фронте узбекских солдат — уроженцы Ташкентской, Ферганской, Наманганской, Бухарской, Самаркандской, Андижанской областей, а также Республики Каракалпакстан. Все они погибли во время боевых действий в Ростовской области.

Поисковиками становятся по зову сердца

Воронов отметил, что каждый человек из любой страны может помочь поисковикам при наличии времени и возможностей.

"Необязательно быть официальным членом отряда, ведь помощь бывает разная: человек может просто сделать репост записи в соцсетях о поисках потомков военнослужащих, и это уже поможет. У нас больше поисковое движение, а не отряд, так как по зову сердца люди занимаются этим", — объясняет руководитель отряда.

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© Sputnik / Петр Бернштейн
В Узбекистане ищут родственников солдата, пропавшего без вести в 1943 году
Воронов рассказал, что поднимать останки солдат ему помогают коллеги из "поискового братства", он же занимается архивными поисками.

"Изучаю город Шахты Ростовской области и его окрестности. Здесь есть много безымянных могил. Я выезжаю на местность, разговариваю с жителями, нахожу старожилов — они-то и рассказывают, что и как, потому что никаких документов в поселках нет. Нет никакой исторической информации ни на сайтах местной администрации, ни в школах. Приходится восстанавливать сведения по крупицам. Для того чтобы могила "начала говорить", нужен не один год", — рассказывает поисковик.

Воронов признается, что слезы радости потомков, которые узнают о том, где похоронен их родственник, — главная благодарность для него.

"Буквально вчера мы нашли семью солдата — троих его дочерей. Они просто-напросто были в шоке, так как отец ушел на войну и пропал. Он похоронен в Шахтах, и теперь его родные знают об этом", — говорит Дмитрий.

Sputnik Узбекистан публикует список погибших в годы войны уроженцев республики. Если вы увидели в этом перечне знакомые фамилии, можете обратиться в редакцию Sputnik, чтобы связаться с поисковиками.

  1.  Абдубаев (Абдуллаев, Абдулаев) Тияк 1900 года рождения, рядовой 18 гв. дивизии 5 Уд. Армии, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл., Паркентского р-на, призван Паркентским РВК. Абдубаев Т. умер от ран 01.03.1943 в госпитале ППГ №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родственница Турдина проживала там же, в Паркентском р-не, сельсовете Чанги, колхозе "Инири".
  2. Атожанов (Атожабов) Оруп (Артур) 1910 года рождения, рядовой, кавалерист 17 гв. кав. полка, 5 гв. кав. дивизии 3 гв. кав. корпуса, уроженец Узбекской ССР, Ферганской обл. Ферганского р-на. Призван Ферганским РВК, Узбекской ССР, Ферганской обл., Ферганского р-на. Атожанов О. погиб 13.02.1943 г. у х. Табунщиково Ростовской обл. Его жена, Закирова Мадри, проживала: Ферганская обл., Ферганский р-н, Карасукский сельсовет.
  3. Бабаханов Алимжан 1924 года рождения, рядовой 178 азсп, уроженец Узбекской ССР, Наманганской обл., Чустского р-на, Агасарайского сельсовета. Призван Чустским РВК. Бабаханов А. умер в госпитале ХППГ №4169 и был похоронен 23.05.1943 в г. Шахты Ростовской области. Его родственники проживали там же, в Агасарайском сельсовете.
  4. Буреев (Буриев) Муса (Мусо) 1912 года рождения, рядовой 25 гв. кав. полка, уроженец Узбекской ССР, Бухарской обл., Рометанский р-н, с/с Дальмун-Хатча, к/з Москва. Он умер 25.03.1943 г. в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. По документам его в 1958 году разыскивал сын Мусаев Хаят, проживавший: Ромитанский р-н, с/с Дальмун (бывший Хатча) к-з Москва.
  5. Джахсембитов (Джахсембитович) Тулет 1923 года рождения, рядовой 137 стр. полка, 42 стр. дивизии, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл., г. Ташкент, Сифдорбянский р-н, Берхиоболинск. с/с. Призван Ташкентским ГВК. Он умер 19.03.1943 г. в госпитале ИГ №833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали в г. Ташкент, Сифдорбянский р-н, Берхиоболинск. сельсовет.
  6. Джуманьязов (Дожумоньязов, Джуманазаров) Сосбир (Сосибир, Собир) 1922 года рождения, рядовой 117 запасного стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл. Джуманьязов С. умер 23.03.1943 в госпитале ИГ№833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали в г. Ташкент.
  7. Ишкулов (Иткулов, Эшкулов, Ешкулов) Абдул (Абдула) 1918 года рождения, рядовой 1 батальона 111 стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Самаркандской обл., Нарпайского р-на, Алтыугильского сельсовета. Он умер 01.03.1943 в госпитале ППГ№4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же: Алтыугильский сельсовет (Сельский сход граждан Алтыугил), Нарпайский район.
  8. Каламбетов (Калимбетов) Карабас 1912 года рождения, старший военфельдшер 126 стр. дивизии. Призван Кара-Калпакским Республиканским военкоматом. Каламбетов К. умер 28.02.1943 в госпитале ИГ№833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его отец Тулекбаев Калимбет проживал в Узбекской ССР, с. Муйнак, на ул. Сборная, д. 145, а жена Калимбетова Зисайда в г. Ходжейли.
  9. Краев Михаил Ефимович 1921 года рождения, мл. сержант 315 стр. дивиз., 362 стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Тоншаевского р-на, п. Николаевский (Новокраевский), Горьковской обл. Краев М.Е. умер от ран 20.02.1943 в госпитале №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные (Краев Л.С.) проживали в г. Ташкент, Куйбышевский р-н, ул. К. Маркса.
  10. Лукошин (Лукашкин, Лукашин) Петр Константинович 1923 года рождения, рядовой 40 гв. сд, уроженец Куйбышевской обл., Богатовского р-на, с. Ефремовка. Лукошин П.К. умер 03.03.1943 в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его мать, Лукошина Варвара Тимофеевна, проживала в Узбекской ССР, Кашкадарьской обл., г. Карши, ул. Шихаризаб 185, д. 86.
  11. Любимов Павел Тимофеевич 1924 года рождения, рядовой 281 полка НКВД уроженец Узбекской ССР, Ферганской области, призван Ферганским РВК, Узбекской ССР. Любимов П.Т. умер 12.03.1943 г. в госпитале ППГ №4167 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали в Ферганской области, г. Маргилан, Шоссе мот. срабр., д. 13, кв. 13.
  12. Макаренко Антон Антонович 1914 года рождения, ст. лейтенант, штурман эскадрильи 4 ва 218 авд 459 нбап. Место рождения: Черниговская обл., М.-Бобровицкий р-н, М.-Бобровица. Макаренко А.А. погиб в ночь с 12.06.1942 на 13.06.1942 и был похоронен на кладбище г. Шахты Ростовской обл. Его жена, Белим Вера Федоровна, проживала в г. Ташкент, авиагородок, корпус 32 14 п/о.
  13. Макашов Марк 1904 года рождения, рядовой 77 стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской области, Хавастского района, совхоза "Бояды". Он был призван в 1941 г. Хавастским РВК. Макашов М. умер от ран 19.09.1943 г. в госпитале СПЭГ №3262 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родственница, Макашова Туриднар (Туризнор), проживала там же, в Хавастском районе (ныне Сырдарьинской области) совхозе "Бояды" (Богды, Багда).
  14. Мадалиев Абдулхалик 1922 года рождения, рядовой 6-й бригады, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл., Орджоникидзевского р-на, колхоза "Кизилкидаш". Он был призван Куйбышевским РВК, Казахской ССР, Павлодарской области. Мадалиев М. умер 24.03.1943 и был похоронен в городе Шахты Ростовской области. Его родственники проживали там же, в колхозе "Кизилкидаш" (возможно, "Кизилташ"), Орджоникидзевского р-на (ныне Кибрайского). Возможно, что часть района могла быть отнесена к Казахстану, в том числе и колхоз.
  15. Миронов Николай Трофимович 1910 года рождения, рядовой, уроженец Узбекской ССР, Бухарской обл. Миронов Н.Т. умер 30.04.1943 в госпитале ИГ №833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные (Миронова М.А) проживали там же, в Бухарской обл., Кызылтепинском р-не, с. Бустои (ныне г. Кызылтепа, Навоийская область).
  16. Муратов Мурза Атаевич 1912 года рождения, рядовой, уроженец Узбекской ССР, Чиракчинского р-на, Нарчанского сельсовета, с. Октябрь. Муратов М.А. умер 19.04.1943 в госпитале ИГ №833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же: с. Октябрь, Чиракчинский р-н, Кашкадарьинская область.
  17. Нурадинов Абдрохман 1902 года рождения, рядовой 1Б 3К 5 Ударной Армии, уроженец Узбекской ССР, г. Андижан. Призван Андижанским РВК, Ферганской области. Нурадинов А. умер 25.02.1943 в госпитале ППГ№4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали в г. Андижан ул. Хаст-Белова №30.
  18. Нурматов Турсун (Турди) 1917 года рождения, рядовой 295 гвард. стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Самардканской обл., Пахтакорского р-на, сельсовета Фулаги. Он был призван в 1941 г. Пахтакорским РВК. Нурматов Т. умер от ран 17.09.1943 г. в госпитале СПЭГ №3262 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его мать, Курбаева Зиет (Нурумбаева Зизет. Возможно, правильно Зиёда), проживала там же, в сельсовете Фулаги (Фуляш), Пахтакорского района.
  19. Пушкинский Дмитрий Андреевич 1904 года рождения, мл. сержант, минометчик 20 гв. кав. полка, уроженец Узбекской ССР, Ферганской обл., Кагановичского р-на, с. Якорь. Призван: Ферганская обл., Кагановичский РВК. Пушкинский Д.А. умер 03.03.1943 в госпитале ППГ №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же: Ферганская обл., Узбекистанский район, с. Якорь (г. Яйпан ???).
  20. Рахимов Исман 1913 года рождения, рядовой 62 гв. стр. полка, уроженец Узбекской ССР, Наманганской обл. Призван Наманганским РВК. Рахимов И. умер 09.04.1943 г. в госпитале ИГ номер 833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Данные о родных в документах отсутствуют. Известно только, что он был призван районным военкоматом Наманганской области. Согласно найденным данным: в г. Наманган городским военкоматом были призваны трое Рахимовых Исманов, 1915, 1919 и 1922 г. р., а районным всего один — Рахимов Исман, 1916 г. р. (призван 02.06.1939 Наманганским РВК, Узбекская ССР, Ферганская обл., Наманганский р-н. Мать Рахимкулова Топа, Молотовский с/с к-з Горького). Он числился пропавшим без вести с 09.1941 г. Не исключено, что он был в плену и незадолго до смерти был освобожден и, пройдя проверку, попал в 62 гв. стр. полк.
  21. Садыков Розик 1921 года рождения, рядовой, уроженец Узбекской ССР, Андижанской обл. Был доставлен в госпиталь ИГ №833 с пересыльного пункта, где умер 18.04.1943 г. и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали: Узбекская ССР, Андижанская обл., Ленинский (Асакинский) р-н, Кужепский с/с, к-з Кахрома.
  22. Сарциев (Мациев, Сариев) Турун 1908 года рождения, мл. лейтенант, зам. ком. роты 991 СП 258 СД 5 УА, уроженец Каракалпакской АССР, г. Чимбай. Он умер от ран 17.03.1943 г. в госпитале ППГ номер 3533 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его жена Тарабаева проживала: Каракалпакия в составе Узбекистана, Чимбайский район, город Чимбай, ул. Советская, д. 15.
  23. Сонаев (Санаев) Сапар 1914 года рождения, рядовой отд. понт.-мост. бат-на, уроженец Узбекской ССР, Самардканской обл., Хатырчинского района. Призван Хатырчинским РВК, Самардканской области. Он умер 08.07.1943 г. в госпитале ИГ номер 833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его жена проживала: Узбекская ССР, Самардканская обл., Хатырчинский р-он, сельсовет им. Молотова.
  24. Субиханкулиев (Субхонкулиев, Сибиханкулов, Субиханкулеев) Худжагалет (Худжагалеб) умер 14.03.1943 г. в госпитале ППГ номер 4167. Больше никаких данных о нем нет.
  25. Урозбахтый (Урозбахтын, Уразбахтин) Дигир (Досир) 1911 года рождения, рядовой 28 кав. полка, 6 кав. дивизии, уроженец Узбекской ССР, Андижанского р-на, родник Савукбулак. Он умер от ран 12.04.1943 г. в госпитале ППГ № 4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же, в ауле Савукбулак.
  26. Умаров Мансур (Машур) 1924 года рождения, рядовой 71 ГСП 30 стр. дивизии, уроженец Узбекской ССР, г. Ташкент. Призван Октябрьским РВК, г. Ташкент. Умаров М. умер от ран 18.04.1943 в госпитале ППГ № 4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его мать Умарова Шаткал проживала в г. Ташкент, Октябрьский р-н, ул. Сакбал-Пресолога, д. 60. Имя Умарова Мансура есть в Книге памяти. Республика Дагестан. Том 9.
  27. Хайдаров Катта (Ката) 1907 (17) года рождения, рядовой 295 гв. стр. полка 96 гв. стр. дивизии Южного Фронта. Место призыва: Байсунский РВК, Узбекская ССР, Бухарская обл., Сурхандарьинский окр., Байсунский р-н. Место рождения Сурхандарьинская обл., Байсунский р-н, Саранский с/с, к/з им. Калинина. Он умер от ран 09.08.1943 г. в госпитале ЭГ №1584 и был похоронен в п. Каменоломни Ростовской области. Его жена, Турсил (Сатта или Датта), проживала там же, в колхозе имени Калинина.
  28. Халилов Авдским (Обдеким, Абеким) 1923 года рождения, рядовой 29 кав. полка Южного фронта. Место призыва: Наманганский РВК. Он умер от ран 15.08.1943 г. в госпитале ЭГ №1584 и был похоронен в п. Каменоломни Ростовской области. Его родные: Нестеренко Ф. Анд. и отец Ванедов А., проживали: Узбекская ССР, Наманганская обл., Наманганский р-н, Харатунский с/с, с. Таврич.
  29. Хасанов Имаш (Имамали) 1913 года рождения, рядовой 5 Уд. Армии, уроженец Узбекской ССР, Алтын-Кульского р-на, Ферганской области. Хасанов И. умер от ран 26.02.1943 г. в госпитале ППГ №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его родные (Хасанова Етмара) проживала: Андижанская обл., Алтын-Кульский р-н, с/с Сарайский, ст. Андижан, к-з Сталина. После войны из сельсовета Сарай, колхоза им. Сталина, мать Жанбутаева Саламат вела розыск своего пропавшего без вести сына — Хасанова Имамали.
  30. Хасанов Сало 1924 года рождения, рядовой 1328 стр. полка, 315 стр. дивизии, уроженец Узбекской ССР, Андижанской обл., Андижанского р-на, сельсовета Рабек (Хирабек), колхоза Яникурун. Призван Андижанским РВК. Хасанов С. умер в госпитале ХППГ №4169 и был похоронен 27.05.1943 г. в г. Шахты Ростовской области. Его родные проживали там же, в сельсовете Хирабек, колхозе "Яникурун".
  31. Хоматов (Хамадов, Хаматов, Хамматов) Кучкар Хаматович 1913 года рождения, рядовой, уроженец Узбекской ССР, Самаркандской обл., Нуратинского р-на, колхоза им. Кагановича, призван Нуратинским РВК. Он умер 11.06.1943 г. в госпитале ИГ №833 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Его жена проживала там же, в колхозе им. Кагановича. Сейчас это Узбекистан, Навоийская обл., Нуратинский р-н.
  32. Шадыев (Шадиев, Шодиев) Иергат 1921 года рождения, рядовой 60 стр. полка 5 Ударной Армии, уроженец Узбекской ССР, Ташкентской обл., Молотовского р-на, с. Катагал. Призван Молотовским РВК. Шадиев И. умер 19.05.1943 в госпитале ХППГ №4169 и был похоронен в г. Шахты Ростовской области. Шадыев И. был похоронен 19.05.1943 г. Его родственники проживали там же, в с. Катагал (возможно, это с. Галла Арал или Катта Кашкар), Молотовского (ныне Учкуприкского) района, Ташкентской области.
  33. Шурай (Сурай) Шарабо 1921 года рождения, рядовой 315 стр. дивизии, уроженец Узбекской ССР, Бухарской обл., Гиждуванского р-на, с. Гавшун. Он был призван Гиждуванским РВК. Погиб 12.02.1943 г. при освобождении х. Аюта, г. Шахты Ростовской области. Его родные (Рузий Т. или Рузийев) проживали: Бухарская обл., Гиждуванский р-н, с. Гавшун.
Теги:
узбекистанец, Узбекистанцы, Узбекистан, поиски, поиск, война, солдаты, Великая Отечественная война



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