Россиянин заплатит штраф в 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

По данным полиции, житель Магнитогорска в комментариях к одному из постов в популярной социальной сети разместил заведомо недостоверную информацию о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Жителя Магнитогорска оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию в социальной сети фейковой информации о коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.

По данным полиции, сотрудники УМВД России по Магнитогорску установили, что местный житель 1985 года рождения в комментариях к одному из постов в соцсети "ВКонтакте" разместил заведомо недостоверную информацию о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города.

"По данному инциденту в отношении него сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Материалы проверки направлены в Орджоникидзевский суд города Магнитогорска, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Накануне за фейк о коронавирусе был наказан еще один россиянин — житель Кургана. Мужчина в одной из популярных городских групп в соцсети распространял заведомо недостоверную информацию о количестве заболевших COVID-19 граждан. За это он заплатит штраф в 30 тысяч рублей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы уже более 750 тысяч случаев заражения. Скончались более 36 тысяч человек.