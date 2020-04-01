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Мужчина работает за компьютером

Интерпол предупреждает: мошенники наживаются на эпидемии коронавируса

© CC0 / Unsplash / Arif Riyanto
Общество
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (327)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13818968/Interpol-preduprezhdaet-moshenniki-nazhivayutsya-na-epidemii-koronavirusa.html

Гражданам необходимо проявлять осторожность в общении с представителями иностранных компаний, предлагающими купить лекарства и медицинские изделия.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Мошенники, пользуясь высоким спросом на защитные маски и другие предметы медицинского назначения во время пандемии коронавируса, создают для их "продажи" поддельные онлайн-магазины, веб-порталы, аккаунты в социальных сетях и адреса электронной почты. Об этом сообщается на сайте Интерпола.

По данным международной организации, большинство людей, ставших жертвами этих аферистов, находятся в Азии. Преступники пользуются банковскими счетами, зарегистрированными в других регионах, особенно в Европе, чтобы продемонстрировать себя надежными экспортерами в данной сфере.

Генпрокуратура Узбекистана призвала граждан проявить бдительность.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте следующим рекомендациям: 

  • заранее ознакомьтесь с комментариями о работе компании, проверьте, жаловались ли клиенты из-за того, что не получили свои покупки;
  • не совершайте покупку, если вас просят перевести деньги на банковский счет, открытый не в той стране, где находится компания;
  • не открывайте ссылки и приложения, отправленные вам кем-то неизвестным;
  • не предоставляйте незнакомцам свои личные данные.

Ранее Sputnik Узбекистан рассказал о самых популярных схемах мошенничества, которые используются во время пандемии, и способах их избежать.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (327)
Теги:
Интерпол, технологии, безопасность, мошенничество, мошенник, коронавирус



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