Интерпол предупреждает: мошенники наживаются на эпидемии коронавируса

Гражданам необходимо проявлять осторожность в общении с представителями иностранных компаний, предлагающими купить лекарства и медицинские изделия.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Мошенники, пользуясь высоким спросом на защитные маски и другие предметы медицинского назначения во время пандемии коронавируса, создают для их "продажи" поддельные онлайн-магазины, веб-порталы, аккаунты в социальных сетях и адреса электронной почты. Об этом сообщается на сайте Интерпола.

По данным международной организации, большинство людей, ставших жертвами этих аферистов, находятся в Азии. Преступники пользуются банковскими счетами, зарегистрированными в других регионах, особенно в Европе, чтобы продемонстрировать себя надежными экспортерами в данной сфере.

Генпрокуратура Узбекистана призвала граждан проявить бдительность.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте следующим рекомендациям:

заранее ознакомьтесь с комментариями о работе компании, проверьте, жаловались ли клиенты из-за того, что не получили свои покупки;

не совершайте покупку, если вас просят перевести деньги на банковский счет, открытый не в той стране, где находится компания;

не открывайте ссылки и приложения, отправленные вам кем-то неизвестным;

не предоставляйте незнакомцам свои личные данные.

Ранее Sputnik Узбекистан рассказал о самых популярных схемах мошенничества, которые используются во время пандемии, и способах их избежать.