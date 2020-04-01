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Еще четверо узбекистанцев вылечились от COVID-19 — Минздрав

Минздрав Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (240)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13822445/Esche-chetvero-uzbekistantsev-vylechilis-ot-COVID-19--Minzdrav.html

Все излечившиеся граждане выразили особую благодарность врачам, которые круглосуточно сражались с опасной болезнью.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Еще четверо пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Об этом сообщил Минздрав республики.

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Минздрав Узбекистана
Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом

Среди вылечившихся — один гражданин, прилетевший ранее из Дубая (ОАЭ), второй — из Турции, а двое других были заражены после контакта с больными COVID-19.

Все они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Проводить граждан прибыли министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица.

Минздрав Узбекистана
Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом

Таким образом, общее число выздоровевших в Узбекистане теперь составляет 12 человек.

Напомним: всего инфекцию выявили у 173 граждан Узбекистана, двое скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (240)
Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, коронавирус



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