Еще четверо узбекистанцев вылечились от COVID-19 — Минздрав

Все излечившиеся граждане выразили особую благодарность врачам, которые круглосуточно сражались с опасной болезнью.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Еще четверо пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Об этом сообщил Минздрав республики.

Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом Минздрав Узбекистана

Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом Минздрав Узбекистана

Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом Минздрав Узбекистана

Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом Минздрав Узбекистана 1 / 4 Минздрав Узбекистана Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом

Среди вылечившихся — один гражданин, прилетевший ранее из Дубая (ОАЭ), второй — из Турции, а двое других были заражены после контакта с больными COVID-19.

Все они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Проводить граждан прибыли министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица.

Минздрав Узбекистана Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом

Таким образом, общее число выздоровевших в Узбекистане теперь составляет 12 человек.

Напомним: всего инфекцию выявили у 173 граждан Узбекистана, двое скончались.