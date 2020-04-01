Еще четверо узбекистанцев вылечились от COVID-19 — Минздрав

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Еще четверо пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.
Об этом сообщил Минздрав республики.
- Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом
- Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом
- Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом
- Выздоровели еще четверо заболевших коронавирусом
Среди вылечившихся — один гражданин, прилетевший ранее из Дубая (ОАЭ), второй — из Турции, а двое других были заражены после контакта с больными COVID-19.
Все они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.
Проводить граждан прибыли министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица.
Таким образом, общее число выздоровевших в Узбекистане теперь составляет 12 человек.
Напомним: всего инфекцию выявили у 173 граждан Узбекистана, двое скончались.