Жесткие меры и сплоченность: Норов о том, как Китаю удалось сдержать COVID-19

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Китай смог остановить распространение коронавирусной инфекции благодаря всеобщей мобилизации и организационным мерам, предпринятым правительством, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов. Об этом сообщили в посольстве КНР в Узбекистане.
"Китайский народ не только не дрогнул перед лицом эпидемии новой коронавирусной пневмонии, но и проявил величайшее мужество, пройдя через эти испытания и невзгоды. Борьба с эпидемией не прекращалась ни на минуту. Правительство Китая оперативно принимало решительные меры для всеобщей мобилизации, комплексного развертывания и усиления профилактики в борьбе с эпидемией", — заявил Норов.
Он напомнил, что в Ухане за короткий период были построены две больницы специального назначения. На помощь провинции Хубэй пришли более 40 тысяч медработников.
По его словам, 1,4 миллиарда граждан КНР активно поддержали жесткие меры властей по контролю и предотвращению заболевания, "действовали в духе солидарности и добились положительных результатов, продемонстрировав тем самым мощь Китая".
Норов также рассказал, что руководители стран ШОС в первые дни вспышки эпидемии заявили о безоговорочной поддержке усилий Китая, направили ему лекарства, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.
"Опыт Китая в борьбе с эпидемиями показывает, что "раннее выявление, раннее оповещение, ранняя изоляция и раннее лечение" являются наиболее эффективными мерами. Правительствам всех стран нужно проявлять высокий мобилизационный потенциал для организации совместных усилий по преодолению трудностей. Уверен, что государства-члены ШОС учтут ценный опыт Китая в борьбе с пандемией и сделают все возможное, чтобы победить ее", — сказал Норов.
Он также выразил убежденность в том, что экономическое и социальное развитие Китая в скором времени будет полностью нормализовано и поможет тем самым выйти из кризиса мировой экономике.
Напомним, в составе ШОС — восемь стран-участниц: Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран являются партнерами по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).