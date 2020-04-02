Жесткие меры и сплоченность: Норов о том, как Китаю удалось сдержать COVID-19

В Китае, где началась вспышка COVID-19, эпидемия идет на спад. Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов выразил уверенность в том, что государства-члены организации учтут ценный опыт КНР в борьбе с коронавирусом и сделают все возможное, чтобы победить его.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Китай смог остановить распространение коронавирусной инфекции благодаря всеобщей мобилизации и организационным мерам, предпринятым правительством, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов. Об этом сообщили в посольстве КНР в Узбекистане.

"Китайский народ не только не дрогнул перед лицом эпидемии новой коронавирусной пневмонии, но и проявил величайшее мужество, пройдя через эти испытания и невзгоды. Борьба с эпидемией не прекращалась ни на минуту. Правительство Китая оперативно принимало решительные меры для всеобщей мобилизации, комплексного развертывания и усиления профилактики в борьбе с эпидемией", — заявил Норов.

Он напомнил, что в Ухане за короткий период были построены две больницы специального назначения. На помощь провинции Хубэй пришли более 40 тысяч медработников.

"Усилия китайского народа снискали уважение и признание международного сообщества. Руководители многих стран и международных организаций высоко оценили профилактические меры Китая и полностью признают его достижения в борьбе с эпидемией", — отметил Норов.

По его словам, 1,4 миллиарда граждан КНР активно поддержали жесткие меры властей по контролю и предотвращению заболевания, "действовали в духе солидарности и добились положительных результатов, продемонстрировав тем самым мощь Китая".

Норов также рассказал, что руководители стран ШОС в первые дни вспышки эпидемии заявили о безоговорочной поддержке усилий Китая, направили ему лекарства, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

"В настоящее время эпидемия приобрела статус пандемии, и ни одна страна не может бороться с ней в одиночку. Правительства различных государств должны своевременно налаживать диалог друг с другом, активно развивать региональное и международное сотрудничество для своевременной профилактики и лечения заболеваний", — заявил генсек ШОС.

"Опыт Китая в борьбе с эпидемиями показывает, что "раннее выявление, раннее оповещение, ранняя изоляция и раннее лечение" являются наиболее эффективными мерами. Правительствам всех стран нужно проявлять высокий мобилизационный потенциал для организации совместных усилий по преодолению трудностей. Уверен, что государства-члены ШОС учтут ценный опыт Китая в борьбе с пандемией и сделают все возможное, чтобы победить ее", — сказал Норов.

Он также выразил убежденность в том, что экономическое и социальное развитие Китая в скором времени будет полностью нормализовано и поможет тем самым выйти из кризиса мировой экономике.

Напомним, в составе ШОС — восемь стран-участниц: Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран являются партнерами по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).