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Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV

Минздрав: 190 узбекистанцев заражены коронавирусом

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13830369/Vinzdrav-190-uzbekistantsev-zarazheny-koronavirusom.html

На сегодняшний день из больницы выписали в связи с выздоровлением и отправили на реабилитацию 12 человек, двое скончались.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что положительный тест на коронавирус сдали еще трое узбекистанцев. Таким образом, к настоящему моменту число заболевших в стране возросло до 190 человек.

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На сегодняшний день из больницы выписали в связи с выздоровлением и отправили на реабилитацию 12 человек, двое скончались.

Со вчерашнего дня в Ташкенте, Нукусе и областных центр введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Им категорически запрещено покидать свои дома.

Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства.

Теги:
здравоохранение, Карантин, коронавирус, Узбекистанцы, Узбекистан



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