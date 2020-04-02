Минздрав: 190 узбекистанцев заражены коронавирусом

На сегодняшний день из больницы выписали в связи с выздоровлением и отправили на реабилитацию 12 человек, двое скончались.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что положительный тест на коронавирус сдали еще трое узбекистанцев. Таким образом, к настоящему моменту число заболевших в стране возросло до 190 человек.

На сегодняшний день из больницы выписали в связи с выздоровлением и отправили на реабилитацию 12 человек, двое скончались.

Со вчерашнего дня в Ташкенте, Нукусе и областных центр введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Им категорически запрещено покидать свои дома.

Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства.