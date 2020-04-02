Баситханова назвала причины, из-за которых приостановлена работа волонтеров

По словам замминистра, поступило около 200 жалоб на то, что в некоторых домах не уделялось должного внимания волонтерской помощи, в то время как кому-то она оказывалась в чрезмерном объеме.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Заместитель министра по поддержке махалли и семьи Эльмира Баситханова в рамках брифинга в штабе АИМК прокомментировала решение республиканской комиссии ограничить с 1 апреля индивидуальные благотворительные акции по помощи уязвимым категориям граждан.

Эти задачи переданы в работу специалистам министерства по поддержке махалли и семьи.

За последние пять дней, по словам замминистра, подано почти 500 обращений о том, не является ли нарушением карантинных требований доставка волонтерами благотворительной помощи пожилым людям.

Также было около 200 жалоб на то, что в некоторых домах не уделялось должного внимания волонтерской помощи, в то время как кому-то она оказывалась в чрезмерном объеме.

Учитывая эти обстоятельства и, самое главное, карантинные требования, чтобы максимально обезопасить население от опасности распространения коронавируса, решено прекратить визиты волонтеров к престарелым и больным людям.

Напомним, вчера в оперштабе при Кабмине сообщили о введении в Ташкенте, Нукусе и областных центрах с 1 апреля режима самоизоляции для пожилых людей.

Решение о самоизоляции людей старше 65 лет приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.