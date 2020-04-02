Узбекский психолог рассказал, как пережить карантин и не впасть в депрессию

Важно научиться преодолевать уныние и тревогу, избегать конфликтов с близкими и проводить дни с пользой для души и тела.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Психолог Алишер Халиков дал узбекистанцам советы, как избежать депрессии во время карантина. Об этом сообщает хокимият Ташкента.

Людям, привыкшим свободно выходить на улицу, перемещаться и гулять, приходится тяжело, когда эти возможности пропадают, отметил эксперт. По его словам, в такой ситуации "внутренний конфликт обеспечен". Однако помочь себе и своим близким можно.

Во-первых, посоветовал Алишер Халиков, нужно отказаться от лишних идеалов.

"Мы себе напридумывали, что это должно быть так, а вот это так. Но в реальной жизни что-то не соответствует фантазиям. Надо уйти от этого состояния. Стараться смотреть на все ситуации от третьего лица, я это называю "позиция мухи на стене". Через какое-то время вы начнете проще ко всему относиться", — сказал эксперт.

Во-вторых, следует помнить, что на все нужно время.

"Мы постоянно хотим кого-то изменить. Суть в том, что невозможно поменять человека, если он сам этого не захочет, но можно начать менять себя. Заняться самореализацией, самопознанием. Изменяя себя, можно менять других", — отметил Халиков.

Он напомнил, что сейчас пользователям Интернета доступны разные аудио-, видеотренинги, тематические мастер-классы.

"Слушайте, читайте, изучайте — это только помогает", — сказал психолог.

Также он отметил, что в сложных ситуациях члены семей могут начинать "вешать ярлыки", и посоветовал воздерживаться от общих фраз типа "все знают", "все делают". В беседах он рекомендовал использовать фразу "это мое личное мнение".

Кроме того, очень полезны дыхательные техники: они позволяют выровнять внутренний баланс.

"Есть разные методы, способствующие расслаблению и успокоению, ведь физиология тесно связана с психикой", — отметил Халиков.

Напоследок он призвал заниматься какой-либо физической нагрузкой: "когда нет физической нагрузки, мозг и психика действуют неадекватно".