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Памятник Маршалу Коневу в Праге. Члены районного совета Прага-6 приняли решение о переносе монумента в один из музеев.

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу

© Sputnik / Эдуард Эрбен
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13847070/V-Prage-demontirovali-pamyatnik-sovetskomu-marshalu-Konevu.html

Посольство РФ в Праге выразило чешскому МИД решительный протест в связи со случившимся. В партии "Единая Россия" заявили, что будут добиваться уголовного преследования тех, кто стоит за сносом.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В столице Чехии в пятницу демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен на территории района Прага-6. Он будет передан в музей, посвященный событиям XX века в Чехословакии, заявил журналистам староста района Ондржей Коларж.  

Как пишет РИА Новости, член руководства муниципалитета Праги Гана Марванова подтвердила представителям СМИ, что вышеупомянутый музей заключил долговременное соглашение с властями района Прага-6 о передаче ему в коллекцию данного памятника.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В свою очередь Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана, категорически осудил действия районных властей.

"У чешских политических экстремистов сегодня большой день, они празднуют. В тяжелое время (борьбы с COVID-19) высокомерные и ненавидящие решили покрыть позором нашу страну. Устраняют памятник маршалу Коневу, освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов. Они забывают, опоенные чувством победы над памятником, что тот, кто распространяет зло, сам от него падет и окажется в бесконечной темноте", — написал Овчачек в Twitter.

Российское посольство в Праге выразило Министерству иностранных дел Чехии решительный протест против демонтажа памятника маршалу Коневу. Случившееся расценено Москвой как "недружественный шаг, прямо противоречащий договору о дружественных отношениях между РФ и Чехией от 1993 года". 

"Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками при попустительстве чешских республиканских властей добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений. Снос памятника И. С. Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны", — говорится в комментарии посольства РФ.

Российское военно-историческое общество намерено обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой дать правовую оценку сносу памятника, сообщил журналистам председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн заявил, что партия будет добиваться уголовного преследования тех, кто стоит за сносом.

Теги:
политика, Россия, Великая Отечественная война, история, памятник, Чехия



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