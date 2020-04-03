Новые данные по числу заболевших COVID-19 — в Узбекистане уже 227 случаев

Минздрав республики обнародовал очередную статистику по зараженным коронавирусной инфекцией. Число пациентов с опасным диагнозом выросло еще на шесть.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане выросло число заразившихся коронавирусом. По данным на вечер пятницы их стало 227 человек, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Сейчас из больниц уже выписаны домой 25 пациентов, излечившихся от опасной болезни, двух человек спасти не удалось.

В стране продолжает действовать режим карантина и самоизоляции для людей старше 65-летнего возраста.

Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с очередным обращением к народу, в ходе которого озвучил дополнительные меры по социальной поддержке населения, а также шаги по стабилизации экономики и помощи среднему и малому бизнесу.

Минздрав Узбекистана также сообщил, что в целях профилактики распространения коронавируса и эффективного выявления его на ранних стадиях в стране уже к маю планируется изготовить более 50 тысяч тест-систем для выявления COVID-19.