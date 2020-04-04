В Узбекистане выявлены еще 14 случаев заражения COVID-19, всего — 241

В оперативном штабе при Кабмине огласили новые данные по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Число зараженных новым коронавирусом в Узбекистане возросло до 241, сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

"На сегодня в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 и составляет 241", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

Первый в Узбекистане случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. За все время распространения вируса в стране 25 пациентов выздоровели, два — скончались.

По данным Министерства здравоохранения республики, на карантине в настоящий момент находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, свыше 50 тысяч человек скончались.