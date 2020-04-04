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Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV

В Узбекистане выявлены еще 14 случаев заражения COVID-19, всего — 241

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (272)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200404/13851058/V-Uzbekistane-vyyavleny-14-novykh-sluchaev-zarazheniya-COVID-19-vsego--241.html

В оперативном штабе при Кабмине огласили новые данные по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Число зараженных новым коронавирусом в Узбекистане возросло до 241, сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

"На сегодня в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 и составляет 241", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

Врач Клинического медицинского центра подписывает пробирки с образцами биоматериалов
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Почему в Узбекистане растет число заболевших COVID-19 — ответ эпидемиолога
Первый в Узбекистане случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. За все время распространения вируса в стране 25 пациентов выздоровели, два — скончались.

По данным Министерства здравоохранения республики, на карантине в настоящий момент находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, свыше 50 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (272)
Теги:
статистика, Эпидемия, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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