Делать добро вместе: как можно помочь нуждающимся жителям Ташкента

Власти города уверены, что каждый, кто хочет поддержать соотечественников во время карантина, совершает поступок с благими намерениями. Однако, учитывая требования времени, в первую очередь следует думать о безопасности.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В хокимияте Ташкента рассказали, какую помощь можно оказать нуждающимся жителям города через Единый координационный центр, созданный на время режима самоизоляции от распространения коронавирусной инфекции.

Во-первых, центру нужны дополнительные руки. Сейчас фасовкой и развозом продуктов занимаются около ста добровольцев. Вы можете стать одним из них.

"Волонтеры могут участвовать в подготовке пакетов с необходимыми продуктами питания, соблюдая при этом правила гигиены, составлении необходимых списков, а также в развозке этих продуктов в нужные локации вместе с водителем на государственных дезинфицированных автомобилях", — рассказали в хокимияте.

Во-вторых, центр принимает продукты. В настоящее время единый склад сформирован, однако дополнительные позиции не будут лишними.

"Среди волонтеров, которые обращаются к нам, есть те, кто имеет определенные виды продуктов. Мы принимаем их и включаем единый комплект. В него входят рис, сахар, мука, макароны, картошка, лук, курятина, масло, яйца", — говорится в публикации.

Материальную помощь в виде денег центр не принимает, подчеркнули в хокимияте. Но тем, кто хочет поделиться ими, помогают купить недостающие продукты по оптовым ценам.

"Тем самым мы обеспечиваем прозрачность в осуществляемой работе между нашим центром и волонтерами", — отметили в столичной администрации.

"Цель Единого координационного центра — оказать помощь тем, кто нуждается, содействовать тем, кто готов помочь. Только объединяя наши силы, мы можем достигнуть нашей цели! Будем рады видеть вас в наших рядах!" — заявили в хокимияте.

Напомним, данный центр, находящийся на территории "Узэкспоцентра", начал работать 2 апреля. В нем принимают заявки от малоимущих семей, одиноких пожилых людей, а также инвалидов. Чтобы получить продукты питания, одежду, лекарственные средства, нужно позвонить по короткому номеру 11-97 (потребуются паспортные данные нуждающегося и название махалли, в которой он живет).

По последним данным, в республике выявлен 241 случай заражения COVID-19. Выздоровели 25 человек, два пациента скончались.