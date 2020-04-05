Число заразившихся COVID-19 в Узбекистане достигло 298 человек

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло до 298 человек.
Об этом сообщают в Минздраве республики.
"На сегодняшний день в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 298. Последние подтвержденные случаи тоже выяснены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях", - говорится в заявлении ведомства.
Всего удалось вылечиться от инфекции 25 гражданам республики.
Напомним: первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. За все время распространения вируса в стране скончались два пациента.
По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.
В Узбекистане введены жесткие карантинные меры для предотвращения распространения инфекции: для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции, Ташкент и областные центры Узбекистана закрыты на карантин, на улице запрещено появляться без защитных масок, а также пользоваться личным автотранспортом без специального разрешительного стикера.
В то же время число нарушителей карантина не сокращается. Ежедневно в стране выявляется множество фактов нарушения режима самоизоляции, большая часть из них — в столице.