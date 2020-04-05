Нарушители карантина: 8 граждан пытались выехать из Термеза в кузове грузовика

Всего за последние сутки было выявлено 2 433 граждан, нарушивших карантинный режим. Национальное законодательство республики предусматривает меры ответственности и наказания всех тех, кто пренебрег обязательными правилами.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В МВД сообщили еще об одном случае несоблюдения карантинного режима.

Так, 3 апреля около 23.30 сотрудники патрульно-постовой службы УВД Сурхондарьинской области остановили грузовик, в кузове которого, как оказалось, незаконно перевозились люди.

В ходе следствия выяснилось, что водитель грузовика марки Isuzu получил от пассажиров по 50 тысяч сумов за то, чтобы он довез их от Термеза до Ташкента.

Ведется следствие.

Кроме того, в отношении восьми пассажиров составлены административные протоколы. Нарушителей поместили на карантин в региональном многопрофильном медицинском центре.

Напомним: с 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями. Перемещение между регионам допускается только спецтранспорту и грузовикам. В Ташкенте и других областных городах введен режим карантина - границы населенных пунктов закрыты на въезд и выезд.

Всего за последние сутки сотрудниками Национальной гвардии и МВД было выявлено 2 433 случаев несоблюдения карантинного режима.

Нарушители были доставлены в территориальные подразделения МВД. Из них 2 430 человек были привлечены к административной, а трое – к уголовной ответственности.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, 25 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!

Всего в мире инфицированы уже более 1,2 миллиона человек, более 64 тысяч пациентов скончались. Однако есть и хорошая новость: количество вылечившихся от COVID-19 превысило 246 тысяч человек.