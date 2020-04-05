В Нью-Йорке от коронавируса скончались двое узбекистанцев

Жертвами опасной инфекции стали 51-летний мужчина и 69-летняя женщина. Посольство Узбекистана в США просит граждан строго следовать рекомендациям местных властей и медиков, оставаться дома.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Посольство Узбекистана в США сообщило о смерти от COVID-19 двоих граждан республики.

Жертвами пандемии стали 51-летний Х. С. и 69-летняя Х. З. Оба проживали в Нью-Йорке.

По данным некоторых СМИ, мужчина страдал сахарным диабетом и был госпитализирован в середине марта с пневмонией.

Посольство выразило соболезнования родным и близким скончавшихся и напомнило о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Граждан просят строго следовать рекомендациям местных властей и медиков, оставаться дома.

"Граждане Узбекистана, проживающие в США, могут в необходимых случаях обратиться в посольство страны в Вашингтоне (тел.: (202) 887−5300), а также генеральное консульство в Нью-Йорке (тел.: (212) 754−7403, (212) 754−6178)", - говорится в заявлении дипмиссии.

На сегодня США остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, количество инфицированных в стране превысило 312 тысяч человек, скончались более 8 тысяч американцев.

Труднее всего приходится Нью-Йорку — именно там зафиксировано наибольшее число инфицированных и погибших.

Ранее Трамп заявил, что следующие две недели станут самыми сложными для США. По его словам, по оптимистичным прогнозам жертвами коронавируса предположительно станут 200 тысяч американцев.

Худший же вариант подразумевает, что от инфекции скончаются 2,2 миллиона граждан США.

Всего в мире заразились COVID-19 уже более 1,2 миллиона человек, более 64 тысяч пациентов скончались, количество вылечившихся превысило 246 тысяч человек.

В Узбекистане, тем временем, зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек выздоровели. Общее число погибших от инфекции теперь составляет четверо человек.