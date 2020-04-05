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Дорожное движение в Андижане

Прием заявок на выдачу стикеров для авто возобновится 6 апреля

Foto, Элмурод Эрматов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200405/13856015/Priem-zayavok-na-vydachu-stikerov-dlya-avto-vozobnovitsya-6-aprelya.html

Для того, чтобы качественно сортировать все заявки и принять обоснованные решения совместно с органами ГСБДД, центры госуслуг были вынуждены временно приостановить их прием, начиная с 18.00 4 апреля.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Агентство государственных услуг со вчерашнего дня временно приостановило выдачу специальных разрешений для передвижения авто.

Напомним: до 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры). Личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях. Передвигаться без стикера разрешено лишь некоторым категориям граждан.

По данным агентства, к 17.00 4 апреля в центры госуслуг поступили 165 619 заявок, из них – выдано 23 546 разрешений по всей республике, отказано 81 241, отозвано самими заявителями - 10 004 обращений.

Между тем, несмотря на круглосуточный режим работы, в центрах скопился существенный остаток нерассмотренных заявок. Их, по последней информации, скопилось более 60 тысяч.

Из-за этого было принято решение временно приостановить прием заявок, начиная с 18.00 вчерашнего дня.

"Возобновление приема заявок начнется с 18.00 6 апреля", - говорится в сообщении.

Граждан просят не оставлять повторно обращения, по которым было принято решение об отказе в выдаче разрешения, поскольку это значительно увеличивает период рассмотрения других заявок.

Разрешительные стикеры на авто во время карантина
© Sputnik /
Как не получить штраф за езду в карантин

Важно: все автомобили, передвигающиеся без стикера, доставляются на штрафплощадки.

Нарушителей также должны будут заплатить крупный штраф в размере 20-30 базовых расчетных величин (если это рядовой гражданин) или 30-50 БРВ (если это должностное лицо). 

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, четверо граждан скончались, 25 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
Теги:
коронавирус, Карантин, автомобили, выездной стикер



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