Еще 5 узбекистанцев вылечились от COVID-19 — Минздрав

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Еще пятеро пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
- В Узбекистане выздоровели еще пятеро заболевших коронавирусом
- В Узбекистане выздоровели еще пятеро заболевших коронавирусом
- В Узбекистане выздоровели еще пятеро заболевших коронавирусом
- В Узбекистане выздоровели еще пятеро заболевших коронавирусом
- В Узбекистане выздоровели еще пятеро заболевших коронавирусом
Все вылечившиеся были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.
Поздравить граждан с выпиской лично прибыл министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица.
Таким образом, общее число выздоровевших в Узбекистане теперь составляет 30 человек.
Напомним: всего инфекцию выявили у 298 граждан Узбекистана, четверо скончались.
Последние подтвержденные случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.