Еще 5 узбекистанцев вылечились от COVID-19 — Минздрав

Все излечившиеся граждане выразили особую благодарность врачам, которые круглосуточно сражались с опасной болезнью.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Еще пятеро пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Об этом сообщили в Минздраве республики.

Все вылечившиеся были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Поздравить граждан с выпиской лично прибыл министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица.

Таким образом, общее число выздоровевших в Узбекистане теперь составляет 30 человек.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана В Узбекистане выздоровели еще пятеро заболевших коронавирусом

Напомним: всего инфекцию выявили у 298 граждан Узбекистана, четверо скончались.

Последние подтвержденные случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.