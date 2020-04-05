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Еще 5 узбекистанцев вылечились от COVID-19 — Минздрав

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200405/13857513/V-Uzbekistane-vylechilis-esche-5-chelovek-zabolevshikh-COVID-19.html

Все излечившиеся граждане выразили особую благодарность врачам, которые круглосуточно сражались с опасной болезнью.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Еще пятеро пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Об этом сообщили в Минздраве республики.

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Пресс-служба Минздрава Узбекистана
В Узбекистане выздоровели еще пятеро заболевших коронавирусом

Все вылечившиеся были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Поздравить граждан с выпиской лично прибыл министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица.

Таким образом, общее число выздоровевших в Узбекистане теперь составляет 30 человек.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
В Узбекистане выздоровели еще пятеро заболевших коронавирусом

Напомним: всего инфекцию выявили у 298 граждан Узбекистана, четверо скончались. 

Последние подтвержденные случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
Теги:
Узбекистан, Минздрав Узбекистана, коронавирус



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