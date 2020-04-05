Узбекистан начнет собственное производство аппаратов ИВЛ

Их производство начнется уже в мае этого года. Высокотехнологическое медицинское оборудование, не имеющего аналогов в республике под маркировкой Made in Uzbekistan, будет выпускаться на предприятии CHIRANA ASIA, созданное совместно Узбекистаном, Словакией и РФ.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан начнет производство собственных аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.

Производство аппаратов ИВЛ будет запущено уже в мае этого года.

"Завершение строительства производственной площадки на территории Бектемирского района города Ташкента планируется до сентября текущего года, когда завод будет сдан в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

На первом этапе локализации производства планируется привлечь три миллиона долларов инвестиций и открыть 30 рабочих мест. Второй этап предусматривает инвестиции в размере пять-шесть миллионов долларов и увеличение числа рабочих мест до 100.

Для производства и выпуска новейших аппаратов создано совместное словацко-российско-узбекское предприятие CHIRANA ASIA.

"Такое производство будет осуществляться впервые в Средней Азии, что позволит ускорить импортозамещение в медицинской отрасли. Кроме того, будет создан мощный сервисный центр с запасными частями для ремонта, планируется проведение семинаров по применению ИВЛ и НДА с приглашением высококлассных зарубежных специалистов в области анестезиологии", - следует из пресс-релиза.

Произведенную продукцию планируется экспортировать в Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан.

Компания вместе с российскими партнерами также стремится оказать республике помощь в борьбе с коронавирусом и передает в безвозмездное пользование 1000 дыхательных контуров (без принадлежностей), 500 дыхательных контуров с влагосборником (без принадлежностей) и 1000 бактериально-вирусных фильтров однократного применения без ТВО.

Напомним: по последним данным, в Узбекистане зафиксировано 298 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались в пределах республики, двое - за рубежом, 30 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.