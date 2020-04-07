В Узбекистане число зараженных COVID-19 возросло до 457 человек

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 457 человек.
Об этом сообщает Минздрав республики.
Ранее ведомство опубликовало более подробные данные о состоянии пациентов. Так, у 31 больного наблюдается пневмония, у девяти из них состояние относительно тяжелое, у двоих – тяжелое.
Всего от инфекции удалось вылечиться 30 гражданам республики – они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.
Жертвами пандемии на территории Узбекистана стали два человека, еще двое скончались за рубежом.
По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.
Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!