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В Узбекистане число зараженных COVID-19 возросло до 457 человек

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (295)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200407/13866011/V-Uzbekistane-kolichestvo-zarazhennykh-COVID-19-vozroslo-do-457-chelovek.html

За последние сутки в республике выявлено много случаев инфицирования коронавирусом. Такая высокая динамика связана с ускоренным тестированием людей, находящихся на карантине.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 457 человек.

Об этом сообщает Минздрав республики.

Сотрудник лаборатории выполняет анализы на коронавирус
© Sputnik / Павел Кононов
Экспресс-тесты позволили выявить в Узбекистане 76 случаев COVID-19 за сутки

Ранее ведомство опубликовало более подробные данные о состоянии пациентов. Так, у 31 больного наблюдается пневмония, у девяти из них состояние относительно тяжелое, у двоих – тяжелое.

Всего от инфекции удалось вылечиться 30 гражданам республики – они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Жертвами пандемии на территории Узбекистана стали два человека, еще двое скончались за рубежом.

По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (295)
Теги:
Узбекистан, Минздрав Узбекистана, коронавирус



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