Спортивный карантин: узбекистанцы могут принять участие в новом челлендже

Всего лишь нужно снять видео, где вы занимаетесь спортом у себя дома. Вас увидят миллионы людей и будут ждать подарки!

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Для узбекистанцев устроили новый челлендж: Министерство физической культуры и спорта республики совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступностью объявляет новую акцию, целью которой является популяризация физической культуры и спорта среди массового населения в домашних условиях.

"Участвуя на челлендже #уйдақол! #ҳаётгақўшил!, Вы не только укрепите свое здоровье, но и можете выиграть ценные призы", - говорится в сообщении.

Что нужно сделать:

- cнять ролик, где занимаетесь во время карантина физической культурой дома, со своей семьей и опубликовать на своей страничке в соцсетях (Facebook, Instagram);

- этим видео поделитесь в официальных социальных сетях Министерства физической культуры и спорта (facebook.com/www.sport.uz, instagram.com/minsportuz).

Примечания:

- представленное видео должно отражать процесс занятия спортом дома участником или членами его семьи;

- будет учтен творческий подход к процессу занятий спортом в домашних условиях;

- качество ролика должно быть хорошим;

- участнику(ам) рекомендуется призывать оставаться дома и заниматься спортом;

- видео не должно превышать 3 минуты.

© AFP 2018 / CHRISTINA ASSI Занятия спортом в карантин

Челлендж будет проходить 6-26 апреля. Каждые четыре дня будут определять трех победителей.