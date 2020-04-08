Российские мусульмане решили досрочно собрать закят

Среди получателей выплат — люди, которые, не обладают имуществом, достигшим шариатского "нисаба" (облагаемого закятом минимума), или не могут покрыть свои основные потребности в течение года — это еда, питье, одежда и жилье.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) установил особый порядок сбора и выплат закята* из-за пандемии COVID-19, следует из текста фетвы, приведенной на сайте ДСМР.

В положении отмечается, что право нуждающихся на милостыню, подарки или иную благотворительную помощь, для сохранения их достоинства и удовлетворения потребностей, особенно в трудное и критическое время — это неотъемлемая часть культуры поведения мусульманского сообщества.

Улемы решили проводить просветительскую работу о запрете на искусственное завышения цен товаров первой необходимости и "обратить внимание на проблемы и нужды мигрантов, находящихся в стране, некоторые из которых находятся в статусе путников".

Также решено направить благотворительную помощь "на поддержание сферы здравоохранения и обеспечение врачей всем необходимым".

Что касается выплаты закята, улемы постановили, что это можно сделать раньше срока, до завершения отчетного лунного года, в том случае "если имущество достигло полного "нисаба" (облагаемого закятом минимума), относится к категории прибыльного и превышает основные потребности хозяина".

Под налог попадают все виды "закятооблагаемого" имущества, среди которого животные, деньги, драгоценные металлы, товар, недвижимость, торговое имущество. Торговцы могут выплатить закят предметами торговли (продуктами питания, одеждой и другими товарами первой необходимости). Состоятельным гражданам рекомендуется не ограничиваться выплатой обязательного закята.

Среди получателей выплат — люди, которые, не обладают имуществом, достигшим шариатского "нисаба" (облагаемого закятом минимума), или не могут покрыть свои основные потребности в течение года — это еда, питье, одежда и жилье.

* Закят — милостыня или налог, который ежегодно собирается в пользу нуждающихся членов мусульманской общины.