Карантин дал возможность мужчинам понять, как тяжело женщинам сидеть дома

Самоизоляция меняет людей. Несколько примеров того, как мужчины начинают понимать своих жен-домохозяек.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Режим самоизоляции продолжает положительно влиять на граждан республики.

Люди, оказавшиеся дома фактически взаперти, начинают воспринимать на вещи по-другому и пересматривают свои жизненные позиции.

Особенно это касается мужчин.

Если раньше главы семейств возлагали все обязанности по уходу за домом и воспитанием детей на своих женщин, не понимая, насколько тяжела жизнь жен-домохозяек, то теперь они сами оказались в таких же условиях.

Глава информационной службы МВД Шохрух Гиясов привел несколько примеров того, как карантин заставил узбекских мужчин пересмотреть свои взгляды.

"Большое спасибо нашему правительству, мужчины, сидящие дома из-за карантинных ограничений, понимают, как трудно женщинам сидеть дома. Например, я училась в институте, у меня высшее образование, но мой муж принудил меня 10 лет сидеть дома, сказав, что ты будешь сидеть дома, не будешь работать, я сам буду тебя содержать. Теперь он сам понял, как тяжело сидеть дома. Я думаю, что после этих мер большинство мужчин избавятся от старых стереотипов, то есть от идеи, что женщина должна сидеть дома. Я счастлива, что непременно пойду работать после того, как закончится карантин", - написала одна женщина на Facebook.

Другая женщина рассказала, что до карантина ее муж не следил за уроками детей, прикрываясь тем, что он очень занят на работе.

Теперь же все изменилось. Из-за карантина все теперь сидят дома, и главе семейства приходится проверять сделанные уроки детей, и это, по словам женщины, оказывает на их воспитание огромное влияние.

"Теперь он понимает, насколько нам, женщинам, сложно. Большое спасибо нашему государству за возвращение моего мужа в мою семью. Одним словом, пусть карантин не скоро закончится", - подытожила женщина.

Напомним: с 6 апреля по всей республике был введен общий режим самоизоляции.

Он подразумевает, что выезжать из дому нельзя не только на авто, но и на мотоцикле, скутере или велобайке. Исключения составляют выезды на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу.

И, разумеется, обязательно при этом быть в защитной маске.

В Узбекистане, по последним данным, зафиксировано 545 случаев заражения COVID-19, трое граждан скончались, 30 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.