Стало известно, с чем связано частое отключение электричества по стране

В настоящее время оперативные бригады предприятий электроснабжения проводят ремонтно-восстановительные работы во всех районах республики.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В связи с неблагоприятными погодными условиями по всему Узбекистану наблюдаются временные перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщили в АО "Региональные электрические сети", подача электричества была временно прекращена из-за аварии в электроустановках, а также повреждения электрических сетей ветками деревьев из-за сильного снегопада.

На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы.

АО "Региональные электрические сети" приносит извинения жителям республики за временные отключения электроэнергии.

Принимаются меры для завершения ремонтных работ и восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки.