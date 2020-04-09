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Стало известно, с чем связано частое отключение электричества по стране

© Sputnik / Марина Лысцева
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200409/13883204/Stalo-izvestno-s-chem-svyazano-chastoe-otklyuchenie-elektrichestva-po-strane.html

В настоящее время оперативные бригады предприятий электроснабжения проводят ремонтно-восстановительные работы во всех районах республики.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В связи с неблагоприятными погодными условиями по всему Узбекистану наблюдаются временные перебои в подаче электроэнергии. 

Как сообщили в АО "Региональные электрические сети", подача электричества была временно прекращена из-за аварии в электроустановках, а также повреждения электрических сетей ветками деревьев из-за сильного снегопада.

На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы. 

АО "Региональные электрические сети" приносит извинения жителям республики за временные отключения электроэнергии.

Принимаются меры для завершения ремонтных работ и восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки.

Теги:
электричество, Узбекистан



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