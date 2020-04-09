В Узбекистане разрешили выгуливать собак раз в день

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Жителям Ташкента, Нукуса и административных центров областей Узбекистана разрешено выгуливать собак не чаще одного раза в день. Соответствующее решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в Минюсте.
Напомним, в Узбекистане действует усиленный режим противодействия распространению коронавируса. В частности, с 1 апреля в столице и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.
Для въезда и выезда любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей) закрыты Ташкент, Наманган, Андижан, Самарканд, Гулистан, Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик.
По последним данным, в стране выявлено 555 случаев заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране три пациента скончались, 30 выздоровели.
В мире зафиксировано уже свыше 1,35 миллиона случаев инфицирования. Умерли более 79,2 тысячи человек.