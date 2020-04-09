16:06 09 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Собака. Иллюстративное фото

В Узбекистане разрешили выгуливать собак раз в день

© CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (312)
240 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200409/13883426/V-Uzbekistane-razreshili-vygulivat-sobak-raz-v-den.html

Специальная республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнила порядок выгула собак в Ташкенте, Нукусе и административных центрах областей страны.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Жителям Ташкента, Нукуса и административных центров областей Узбекистана разрешено выгуливать собак не чаще одного раза в день. Соответствующее решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в Минюсте.

Каратин
Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик закрываются на карантин
Оговорено и расстояние, на которое можно уходить от дома во время выгула питомцев, — не более 100 метров.

Напомним, в Узбекистане действует усиленный режим противодействия распространению коронавируса. В частности, с 1 апреля в столице и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. 

Для въезда и выезда любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей) закрыты Ташкент, Наманган, Андижан, Самарканд, Гулистан, Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик.

По последним данным, в стране  выявлено 555 случаев заражения COVID-19. За все время распространения вируса в стране три пациента скончались, 30 выздоровели. 

В мире зафиксировано уже свыше 1,35 миллиона случаев инфицирования. Умерли более 79,2 тысячи человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (312)
Теги:
Узбекистан, Эпидемия, пандемия, коронавирус, животные, собаки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Тонко подмечено: креативные фото людей на фоне граффити и рекламы
Как волонтеры помогают в борьбе с COVID-19 на территории стран СНГ – видео
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться