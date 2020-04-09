Кто может пользоваться автомобилем в Узбекистане — новый список

С сегодняшнего дня в республике прекращена выдача центрами государственных услуг специальных разрешений на передвижение автомобилей.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Стал известен перечень транспортных средств, которые могут перемещаться по Узбекистану, пишет ГУВД.

С сегодняшнего дня в республике прекращена выдача центрами государственных услуг специальных разрешений на передвижение автомобилей.

Кому можно пользоваться автомобилем:

- Служебный транспорт и личные автомобили сотрудников государственных медико-санитарных и эпидемиологических служб (необходимо наличие копии трудовой книжки и подтверждающего документа с места работы).

- Служебный транспорт частных организаций, оказывающих медико-санитарные и эпидемиологические услуги, а также производителей фармацевтической продукции.

- Личный транспорт граждан при передвижение в медицинское учреждение и обратно в случаях, связанных с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

- Машины лицензированного линейного такси в пределах административной территории регистрации только для оказания услуги доставки (без пассажиров). Перевозка пассажиров разрешена в случаях, угрожающих жизни людей, и при перевозке пациентов для оказания неотложных медицинских процедур. Водителям этого транспорта организация должна выдать разрешение на осуществление перевозок.

- Служебный спецтранспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги.

- Служебный и личный транспорт сотрудников Государственной службы безопасности президента, Службы госбезопасности, МВД и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры.

- Служебный транспорт Администрации президента, палат Олий Мажлиса, Кабинета Министров, Национальной гвардии, Государственного таможенного комитета, Министерства обороны, МЧС; судов и органов прокуратуры.

- Служебный транспорт компаний "Узбекистон темир йуллари", Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и их подведомственных организаций, а также агентства "Узаэронавигация".

- Служебный транспорт руководителей и заместителей руководителей Счетной палаты, Бизнес-омбудсмана, Омбудсмана, Национального центра по правам человека, Торгово-промышленной палаты.

- Служебный транспорт руководителей и заместителей руководителей министерств, госкомитетов, агентств и других органов государственного и хозяйственного управления.

- Служебный транспорт Центрального банка и его территориальных подразделений. Количество служебного транспорта должно быть сокращено на 50%. Водителям этого транспорта должны быть выданы разрешения на передвижение.

- Служебный транспорт, вахтовые автобусы для перевозки сотрудников и специальные транспортные средства Комитета по управлению государственными резервами, Государственного комитета по оборонной промышленности, Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам.

- Служебный транспорт Национальной телерадиокомпании и Национального информационного агентства.

-Службы инкассации.

-Служебный транспорт дипломатических представительств других стран и транспорт с номерами CMD, D, UN, M и X.

- Служебный транспорт организаций сферы связи.

- Транспорт категорий N1, N2 и N3 (грузовой) и сельскохозяйственная техника.

- Транспорт категорий M2 и M3 автобусных парков.

- Специальный транспорт, предназначенный для церемоний погребения (только для данных церемоний).

- Личный транспорт категории M1 (до 8 пассажирских мест), перевозящий сезонную сельхозпродукцию — допускается наличие одного пассажира.