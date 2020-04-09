Один из роддомов Ташкента закрыли на карантин

У человека, который контактировал с пациенткой медучреждения, был обнаружен коронавирус, рассказал руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Родильный дом №6 в Ташкенте закрыт на карантин, сообщил руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

По его словам, причина в том, что у человека, который контактировал с одной из пациенток медучреждения, был обнаружен коронавирус.

За состоянием всех, и женщин, и детей, и персонала, следят врачи. Карантин будет отменен через 14 дней, если ни у кого из них не будет выявлен коронавирус.

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. В четверг число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 582. За все время распространения инфекции в стране три пациента скончались, 30 выздоровели.

По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

В мире зафиксировано уже свыше 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19. Умерли более 79,2 тысячи человек.