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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Чиновники Узбекистана начали носить блокаторы вируса

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (315)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200410/13890110/Chinovniki-Uzbekistana-nachali-nosit-blokatory-virusa.html

У вице-премьера Джамшида Кучкарова на пиджаке красовалось новое устройство против вирусов. Также они были замечены в виде значка у премьер-министра Абдуллы Арипова и главы МВД Пулата Бобожонова.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Узбекистане некоторые члены правительства были замечены на совещании с "блокатором вируса" из Японии. 

Несколько дней назад телеканал "Узбекистан 24" показал кадры с видеоселекторного совещания, посвященного вопросам противодействия пандемии коронавируса и развития приусадебного хозяйства в стране. 

Зрителям прекрасно было видно, что у вице-премьера Джамшида Кучкарова на пиджаке красовалось новое устройство против вирусов. Также они были замечены в виде значка у премьер-министра Абдуллы Арипова и главы МВД Пулата Бобожонова.

Чиновники Узбекистана начали носить блокаторы вируса
Газета.уз
Чиновники Узбекистана начали носить блокаторы вируса

По словам местных СМИ, устройство в виде бейджа носит название Air Doctor, а в форме значка, напоминающего щит, — Ecom Air Mask.

Чиновники Узбекистана начали носить блокаторы вируса
Газета.уз
Чиновники Узбекистана начали носить блокаторы вируса

Согласно информации, устройство выделяет диоксид хлора, который дезинфицирует и дезодорирует воздух и эффективно убивает патогенные микроорганизмы, такие как грибы, бактерии и вирусы.

Напомним, что с такими же бейджами были замечены российские звезды такие как Андрей Малахов, Влад Топалов, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (315)
Теги:
Карантин, коронавирус, чиновники, чиновник, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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