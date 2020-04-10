У вице-премьера Джамшида Кучкарова на пиджаке красовалось новое устройство против вирусов. Также они были замечены в виде значка у премьер-министра Абдуллы Арипова и главы МВД Пулата Бобожонова.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Узбекистане некоторые члены правительства были замечены на совещании с "блокатором вируса" из Японии.

Несколько дней назад телеканал "Узбекистан 24" показал кадры с видеоселекторного совещания, посвященного вопросам противодействия пандемии коронавируса и развития приусадебного хозяйства в стране.

Зрителям прекрасно было видно, что у вице-премьера Джамшида Кучкарова на пиджаке красовалось новое устройство против вирусов. Также они были замечены в виде значка у премьер-министра Абдуллы Арипова и главы МВД Пулата Бобожонова.

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По словам местных СМИ, устройство в виде бейджа носит название Air Doctor, а в форме значка, напоминающего щит, — Ecom Air Mask.

Газета.уз Чиновники Узбекистана начали носить блокаторы вируса

Согласно информации, устройство выделяет диоксид хлора, который дезинфицирует и дезодорирует воздух и эффективно убивает патогенные микроорганизмы, такие как грибы, бактерии и вирусы.

Напомним, что с такими же бейджами были замечены российские звезды такие как Андрей Малахов, Влад Топалов, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.