Эльдор Шомуродов и другие знаменитости побрились налысо в поддержку карантина

К известным спортсменам и звездам шоу-бизнеса примкнули и узбекистанцы, среди которых участники музыкальной группы "Уммон" Вохиджон Исоков и Шароф Мукимов и знаменитый футболист Эльдор Шомуродов.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Все больше людей по всему миру присоединяются к новому челленджу и бреются налысо в поддержку карантина.

К известным спортсменам и звездам шоу-бизнеса примкнули и узбекистанцы, среди которых участники музыкальной группы "Уммон" Вохиджон Исоков и Шароф Мукимов и знаменитый футболист Эльдор Шомуродов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌞🌞👋 Публикация от Eldor Shomurodov (@shomurodov.eldor) 8 Апр 2020 в 11:50 PDT

24-летний узбекистанский футболист побрился налысо и сфотографировался в новом образе в лифте.

Также свою дочь Таллулу прямо на видео в Instagram побрил налысо знаменитый актер Брюс Уиллис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🤝 Публикация от tallulah (@buuski) 7 Апр 2020 в 6:05 PDT

Ранее налысо побрились многие звезды футбола, среди которых нападающий "Реала" Эден Азар, форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль и бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Из игроков Российской Премьер-Лиги имидж сменил защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров.

Напомним, По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, свыше 81 тысячи человек скончались.