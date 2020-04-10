Эльдор Шомуродов и другие знаменитости побрились налысо в поддержку карантина

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Все больше людей по всему миру присоединяются к новому челленджу и бреются налысо в поддержку карантина.
К известным спортсменам и звездам шоу-бизнеса примкнули и узбекистанцы, среди которых участники музыкальной группы "Уммон" Вохиджон Исоков и Шароф Мукимов и знаменитый футболист Эльдор Шомуродов.
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24-летний узбекистанский футболист побрился налысо и сфотографировался в новом образе в лифте.
Также свою дочь Таллулу прямо на видео в Instagram побрил налысо знаменитый актер Брюс Уиллис.
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Ранее налысо побрились многие звезды футбола, среди которых нападающий "Реала" Эден Азар, форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль и бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Из игроков Российской Премьер-Лиги имидж сменил защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров.
Напомним, По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, свыше 81 тысячи человек скончались.