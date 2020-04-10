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Эльдор Шомуродов и другие знаменитости побрились налысо в поддержку карантина

Эльдор Шомуродов и другие знаменитости побрились налысо в поддержку карантина

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Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (319)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200410/13890680/Eldor-Shomurodov-i-drugie-znamenitosti-pobrilis-nalyso-v-podderzhku-karantina.html

К известным спортсменам и звездам шоу-бизнеса примкнули и узбекистанцы, среди которых участники музыкальной группы "Уммон" Вохиджон Исоков и Шароф Мукимов и знаменитый футболист Эльдор Шомуродов.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Все больше людей по всему миру присоединяются к новому челленджу и бреются налысо в поддержку карантина.

К известным спортсменам и звездам шоу-бизнеса примкнули и узбекистанцы, среди которых участники музыкальной группы "Уммон" Вохиджон Исоков и Шароф Мукимов и знаменитый футболист Эльдор Шомуродов.

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🌞🌞👋

Публикация от Eldor Shomurodov (@shomurodov.eldor)

24-летний узбекистанский футболист побрился налысо и сфотографировался в новом образе в лифте.

Также свою дочь Таллулу прямо на видео в Instagram побрил налысо знаменитый актер Брюс Уиллис.

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🤝

Публикация от tallulah (@buuski)

Ранее налысо побрились многие звезды футбола, среди которых нападающий "Реала" Эден Азар, форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль и бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Из игроков Российской Премьер-Лиги имидж сменил защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров.

Напомним, По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, свыше 81 тысячи человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (319)
Теги:
Эльдор Шомуродов, Футболист, Спортсмен, шоу-бизнес, флешмоб, Карантин, коронавирус, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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