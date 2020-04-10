Голландский историк призвал зажечь свечи в память об узбекских солдатах

Прошло ровно 75 лет со дня одной из крупнейших массовых казней в годы Второй мировой войны в Нидерландах.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Голландский журналист, историк и писатель Ремко Рейдинг призвал зажечь свечи в память об узбекских солдатах, погибших во время Второй мировой войны на территории Нидерландов.

Как сообщили в посольстве Узбекистана в ЕС, представители дипмиссии РУз в странах Бенилюкса провели видеоконференцию с Рейдингом. В телемосте также приняли участие граждане республики, вынужденно находящиеся и временно проживающие в настоящее время в странах Бенилюкса и Дании.

Историк рассказал, что на мероприятии в Амерсфорте были зажжены свечи в память о 101 солдате из Узбекистана, погибших в концлагере от рук нацистов.

"Прошло ровно 75 лет с того дня, когда фашистские оккупанты расстреляли военнопленных из бывшего СССР в концлагере Амерсфорт. Это стало одной из крупнейших массовых казней в годы Второй мировой войны в Нидерландах. Сто один узбекский солдат был взят в плен на Восточном фронте и депортирован осенью 1944 года в Нидерланды. Фашисты особо жестоко обращались с ними, и 24 военнопленных погибли, не выдержав пыток и тяжелых условий лагеря. Остальные были расстреляны в конце войны. Помимо 101 узбекского солдата, почти все советские воины, павшие во время войны в Нидерландах, похоронены на территории мемориального комплекса "Советское поле славы", — сообщил Рейдинг, являющийся директором этого комплекса.

Из-за текущей ситуации в стране, связанной со вспышкой коронавируса, и требований местных властей по соблюдению карантина, в этом году 9 апреля у памятника павшим воинам было всего несколько человек.

В этой связи Рейдинг призвал всех зажечь в эти дни свечи у себя дома.