В Узбекистане еще 4 человека вылечились от коронавируса, всего — 42

Выздоровевших проводили в реабилитационный центр, где им предстоит провести еще какое-то время.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Намангане вылечились четыре человека, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана. Все они направлены в реабилитационный центр.

"Сегодня незабываемый день в моей жизни. Будто родился заново", — сказал один из пациентов.

Он поблагодарил главу государства за то, что для лечения больных коронавирусом граждан в стране созданы все условия, а также врачей, которые ставят пациентов на ноги "смелыми поступками, высоким уровнем навыков, гуманным отношением".

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. В пятницу число больных выросло до 624. За все время распространения инфекции в стране скончались три пациента.

Как ранее рассказал директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов, в настоящее время врачи следят за состоянием свыше 84 тысяч пациентов, прибывших из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, или граждан, имевших контакт с ними. В том числе более 21 тысячи человек находятся в стационарных учреждениях.

Всего в лабораториях республики на коронавирусную инфекцию протестировано 78,9 тысячи образцов.