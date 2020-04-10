Хоким Ташкента призвал арендодателей временно не требовать плату за квартиры

Непростые дни пройдут и забудутся, а совершенное добро навсегда останется в памяти, отметил Джахонгир Артыкходжаев.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обратился к жителям столицы, сдающим свои квартиры, и призвал их временно не требовать у арендаторов плату за жилье.

"Сегодняшние дни — испытание для всех нас. И именно сейчас мы должны поддержать друг друга как никогда, протянув руку помощи тем, кто в ней нуждается. Сила — в единстве, и только объединившись, мы сможем победить болезнь, поразившую весь мир. В нашем городе есть граждане, арендующие жилье. Среди них есть те, кто приехал издалека. Сейчас они, соблюдая требования карантина, проживают вдалеке от своей семьи. Многие из них временно не работают. И, конечно, в таких условиях им приходится нелегко. С одной стороны, на них лежит бремя по оплате аренды жилья, с другой — ответственность за свою семью, обеспечение их всем необходимым. В связи с этим, я бы хотел обратиться к арендодателям и попросить их набраться терпения в эти сложные дни, понять положение квартиросъемщиков и временно не требовать у них плату за аренду жилья", — заявил Джахонгир Артыкходжаев.

По его мнению, будет справедливо, если арендаторы выплатят деньги позже.

"В тяжелые дни очень важно взаимное понимание и доверие. И помните, эти непростые дни пройдут и забудутся, а совершенное добро навсегда останется в памяти!" — отметил хоким столицы.

По последним данным, в Узбекистане болеют коронавирусной инфекцией 624 человека, больше всего случаев заражения было выявлено в Ташкенте — 249.

За все время распространения COVID-19 в стране умерли три пациента, выздоровели — 42.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92 тысяч человек скончались.