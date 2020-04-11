Минздрав Узбекистана выпустил руководство по борьбе COVID-19

Данное руководство будет одинаково полезно для всех, поскольку оно отражает все необходимые аспекты, которые необходимо учесть в противодействии пандемии, отметили в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане появилось "Национальное руководство по COVID-19".

Памятку разработало Министерство здравоохранения совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В ней описываются необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В руководстве подробно описан алгоритм контроля COVID-19, включая управление случаев с контактными лицами, гражданами с подозрением на вирус и с подтвержденной инфекцией, домашний уход за больным с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, тактика управления контактных лиц", - говорится в сообщении Минздрава.

В памятке также подробно расписаны такие моменты, как:

полномочия и обязанности медицинских работников в процессе забора образцов для лабораторных исследований у лиц с подозрением на COVID-19;

порядок транспортировки таких лиц;

клиническое управление инфицированных пациентов;

организация в медицинских учреждениях мер инфекционного контроля в борьбе с коронавирусом.

Данное руководство полезно не только для Узбекистана, но и для остальных стран, столкнувшихся с пандемией, отметили в Минздраве.

В руководстве, заверяет ведомство, отражены все аспекты: начиная от рекомендаций по эффективному лечению на основе международных стандартов больных с симптомами COVID-19, заканчивая реабилитацией выздоровевших пациентов.

"Данное руководство для профессионалов и широкой общественности было подготовлено квалифицированными специалистами под руководством министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова и главы Представительства ВОЗ в нашей стране Лиан Куппенс на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в отношении нового типа коронавируса COVID-19", - говорится в заявлении.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 694 случаев заражения COVID-19, трое граждан скончались, 42 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.