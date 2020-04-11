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Ликвидация последствий снегопада в Ташкенте

Все неполадки и аварии после снегопада устранены — хокимият Ташкента

МЧС Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200411/13904735/Vse-nepoladki-i-avarii-posle-snegopada-ustraneny--khokimiyat-Tashkenta.html

Работы по уборке и очистке центральных улиц и проспектов, внутренних дорог, а также устранению других последствий непогоды продолжаются, добавили в городской администрации.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В столичной администрации сообщили об устранении всех неполадок и аварий, которые были вызваны сильнейшим снегопадом, который прошел в ночь с 8 на 9 апреля. 

Последствия снегопада в Ташкенте
Sputnik / Дильшода Рахматова
Ташкент под натиском стихии — последствия мощного снегопада
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Напомним: снегопад стал по-настоящему разрушительным. Мощные порывы ветра и обильные осадки повалили множество деревьев, произошли обрывы электросетей и повреждения газопровода.

"Все неполадки и аварии в результате непогоды были устранены, восстановлено 44 электросетей, 20 газопроводов, и проблемы, возникшие с теплоснабжением 148 многоэтажных домов, также решены. Кроме того, сильный снегопад стал причиной того, что было сломано много деревьев и их веток, которые вчера были вывезены на более чем 300 машинах", - говорится в сообщении хокимията.

Накануне в столице были проведены следующие работы:

  • отремонтирован газопровод на девяти участках;
  • восстановлено уличное освещение и оборванные провода на 211 локациях;
  • устранены короткие замыкания на проводах уличных фонарей на 86 локациях;
  • заменены десять фонарей;
  • произведен техосмотр 38 трансформаторных пунктов;
  • отремонтировано 1,2 километра воздушных электросетей;
  • устранены короткие замыкания на десяти кабелях электросетей;
  • восстановлена изоляция 550 метров теплосетей.
"По состоянию на 22.00 часов 10 апреля в Ташкенте не наблюдалось обрывов в электро-, газо-, теплоснабжении и подаче питьевой воды", - сообщили в городской администрации.

Сегодня, 11 апреля, продолжаются работы по уборке и очистке центральных улиц и проспектов, внутренних дорог, а также устранению других последствий стихии.

Теги:
газ, электричество, снегопад, Ташкент



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