Все неполадки и аварии после снегопада устранены — хокимият Ташкента

Работы по уборке и очистке центральных улиц и проспектов, внутренних дорог, а также устранению других последствий непогоды продолжаются, добавили в городской администрации.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В столичной администрации сообщили об устранении всех неполадок и аварий, которые были вызваны сильнейшим снегопадом, который прошел в ночь с 8 на 9 апреля.

Напомним: снегопад стал по-настоящему разрушительным. Мощные порывы ветра и обильные осадки повалили множество деревьев, произошли обрывы электросетей и повреждения газопровода.

"Все неполадки и аварии в результате непогоды были устранены, восстановлено 44 электросетей, 20 газопроводов, и проблемы, возникшие с теплоснабжением 148 многоэтажных домов, также решены. Кроме того, сильный снегопад стал причиной того, что было сломано много деревьев и их веток, которые вчера были вывезены на более чем 300 машинах", - говорится в сообщении хокимията.

Накануне в столице были проведены следующие работы:

отремонтирован газопровод на девяти участках;

восстановлено уличное освещение и оборванные провода на 211 локациях;

устранены короткие замыкания на проводах уличных фонарей на 86 локациях;

заменены десять фонарей;

произведен техосмотр 38 трансформаторных пунктов;

отремонтировано 1,2 километра воздушных электросетей;

устранены короткие замыкания на десяти кабелях электросетей;

восстановлена изоляция 550 метров теплосетей.

"По состоянию на 22.00 часов 10 апреля в Ташкенте не наблюдалось обрывов в электро-, газо-, теплоснабжении и подаче питьевой воды", - сообщили в городской администрации.

Сегодня, 11 апреля, продолжаются работы по уборке и очистке центральных улиц и проспектов, внутренних дорог, а также устранению других последствий стихии.