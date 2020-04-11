Все неполадки и аварии после снегопада устранены — хокимият Ташкента

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В столичной администрации сообщили об устранении всех неполадок и аварий, которые были вызваны сильнейшим снегопадом, который прошел в ночь с 8 на 9 апреля.
Напомним: снегопад стал по-настоящему разрушительным. Мощные порывы ветра и обильные осадки повалили множество деревьев, произошли обрывы электросетей и повреждения газопровода.
"Все неполадки и аварии в результате непогоды были устранены, восстановлено 44 электросетей, 20 газопроводов, и проблемы, возникшие с теплоснабжением 148 многоэтажных домов, также решены. Кроме того, сильный снегопад стал причиной того, что было сломано много деревьев и их веток, которые вчера были вывезены на более чем 300 машинах", - говорится в сообщении хокимията.
Накануне в столице были проведены следующие работы:
- отремонтирован газопровод на девяти участках;
- восстановлено уличное освещение и оборванные провода на 211 локациях;
- устранены короткие замыкания на проводах уличных фонарей на 86 локациях;
- заменены десять фонарей;
- произведен техосмотр 38 трансформаторных пунктов;
- отремонтировано 1,2 километра воздушных электросетей;
- устранены короткие замыкания на десяти кабелях электросетей;
- восстановлена изоляция 550 метров теплосетей.
"По состоянию на 22.00 часов 10 апреля в Ташкенте не наблюдалось обрывов в электро-, газо-, теплоснабжении и подаче питьевой воды", - сообщили в городской администрации.
Сегодня, 11 апреля, продолжаются работы по уборке и очистке центральных улиц и проспектов, внутренних дорог, а также устранению других последствий стихии.