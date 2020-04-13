Давлетов о том, как должна измениться работа органов юстиции из-за пандемии

Глава Министерства юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов, а также его коллеги из России, Сингапура и Армении приняли участие в онлайн-форуме, посвященном вопросам госуправления и законотворчества в условиях пандемии.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. COVID-19 вынудил власти самых разных стран принимать экстраординарные правовые меры, которые порой тяжело вписываются в жизнь. Профессионалы сходятся во мнении, что необходимо извлечь из сложившейся ситуации уроки, сформировать общечеловеческие правила, чтобы в будущем реагировать на подобные вызовы сплоченно.

Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов на онлайн-форуме, организованном проектом LF Академия, отметил, что ни одно государство не имеет четких инструкций, все меры разрабатываются в экстренном порядке. Однако, по его словам, в их основе лежит сочетание интересов общества и прав человека.

В Узбекистане госуправление из-за ситуации с распространением коронавируса перешло на "ручной режим". Большинство госслужащих работают удаленно, например, 90 процентов сотрудников Минюста. Налажено электронное взаимодействие между госучреждениями. Законотворческая сфера оказалась наиболее подготовленной к работе в условиях карантина. К электронной системе разработки нормативно-правовых актов подключено более 200 организаций, включая министерства, ведомства, концерны, банки. Также востребованными оказались центры госуслуг, где можно получить услуги в электронной форме.

Русланбек Давлетов определил самые важные направления, по которым нужно сегодня работать: