Давлетов о том, как должна измениться работа органов юстиции из-за пандемии

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. COVID-19 вынудил власти самых разных стран принимать экстраординарные правовые меры, которые порой тяжело вписываются в жизнь. Профессионалы сходятся во мнении, что необходимо извлечь из сложившейся ситуации уроки, сформировать общечеловеческие правила, чтобы в будущем реагировать на подобные вызовы сплоченно.
В Узбекистане госуправление из-за ситуации с распространением коронавируса перешло на "ручной режим". Большинство госслужащих работают удаленно, например, 90 процентов сотрудников Минюста. Налажено электронное взаимодействие между госучреждениями. Законотворческая сфера оказалась наиболее подготовленной к работе в условиях карантина. К электронной системе разработки нормативно-правовых актов подключено более 200 организаций, включая министерства, ведомства, концерны, банки. Также востребованными оказались центры госуслуг, где можно получить услуги в электронной форме.
Русланбек Давлетов определил самые важные направления, по которым нужно сегодня работать:
- Активизация развития правовых основ диджитализации социальных отношений, анализ правовой практики, улучшение законодательства по электронному правительству.
- Подготовка к организации правового обслуживания общества после карантина. Многие организации и предприятия приостановили свою работу, но потребности не отменяются, а откладываются. Если сегодня не принять меры, завтра будут очереди и коррупция. Нужно срочно менять методы работы — все, что можно, необходимо перевести в цифровой формат, делать удаленно. Необходимо переходить на новый этап внедрения электронных услуг.
- Обеспечение прав и свобод граждан в условиях карантина. Требуется дальнейшее совершенствование работы судов с учетом того, что рассмотрение многих дел отложено. А после отмены карантина их число возрастет с учетом прежних дел. Следует создать систему оказания правовых консультаций для малого и среднего бизнеса в решении договорных, кредитных, арендных и прочих отношений. Особое внимание нужно уделить трудовым отношениям, поскольку в условиях карантина наблюдается множество нарушений трудового законодательства: в частности, граждан отправляют в неоплачиваемые отпуска, увольняют и так далее.