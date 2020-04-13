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Русланбек Давлетов

Давлетов о том, как должна измениться работа органов юстиции из-за пандемии

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200413/13911350/Davletov-rasskazal-kak-dolzhna-izmenitsya-rabota-organov-yustitsii-iz-za-pandemii.html

Глава Министерства юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов, а также его коллеги из России, Сингапура и Армении приняли участие в онлайн-форуме, посвященном вопросам госуправления и законотворчества в условиях пандемии.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. COVID-19 вынудил власти самых разных стран принимать экстраординарные правовые меры, которые порой тяжело вписываются в жизнь. Профессионалы сходятся во мнении, что необходимо извлечь из сложившейся ситуации уроки, сформировать общечеловеческие правила, чтобы в будущем реагировать на подобные вызовы сплоченно.

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Unsplash / Campaign Creators
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Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов на онлайн-форуме, организованном проектом LF Академия, отметил, что ни одно государство не имеет четких инструкций, все меры разрабатываются в экстренном порядке. Однако, по его словам, в их основе лежит сочетание интересов общества и прав человека.

В Узбекистане госуправление из-за ситуации с распространением коронавируса перешло на "ручной режим". Большинство госслужащих работают удаленно, например, 90 процентов сотрудников Минюста. Налажено электронное взаимодействие между госучреждениями. Законотворческая сфера оказалась наиболее подготовленной к работе в условиях карантина. К электронной системе разработки нормативно-правовых актов подключено более 200 организаций, включая министерства, ведомства, концерны, банки. Также востребованными оказались центры госуслуг, где можно получить услуги в электронной форме.

Русланбек Давлетов определил самые важные направления, по которым нужно сегодня работать:

  1. Активизация развития правовых основ диджитализации социальных отношений, анализ правовой практики, улучшение законодательства по электронному правительству.
  2. Подготовка к организации правового обслуживания общества после карантина. Многие организации и предприятия приостановили свою работу, но потребности не отменяются, а откладываются. Если сегодня не принять меры, завтра будут очереди и коррупция. Нужно срочно менять методы работы — все, что можно, необходимо перевести в цифровой формат, делать удаленно. Необходимо переходить на новый этап внедрения электронных услуг.
  3. Обеспечение прав и свобод граждан в условиях карантина. Требуется дальнейшее совершенствование работы судов с учетом того, что рассмотрение многих дел отложено. А после отмены карантина их число возрастет с учетом прежних дел. Следует создать систему оказания правовых консультаций для малого и среднего бизнеса в решении договорных, кредитных, арендных и прочих отношений. Особое внимание нужно уделить трудовым отношениям, поскольку в условиях карантина наблюдается множество нарушений трудового законодательства: в частности, граждан отправляют в неоплачиваемые отпуска, увольняют и так далее.
Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан, Труд, работа, Эпидемия, коронавирус, пандемия



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