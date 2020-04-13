В Узбекистане заработал телефон доверия по вопросам семейного насилия

Как отметили в Сенате Олий Мажлиса, в некоторых семьях режим самоизоляции стал настоящим испытанием. Телефон доверия работает ежедневно с 8.00 до 18.00 и будет функционировать в течение трех месяцев на период карантина.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Во время вынужденной изоляции большинство граждан республики находятся дома.

На некоторые семьи режим карантина повлиял положительно.

Так, недавно в соцсетях стали появляться истории узбекских домохозяек, которые поделились тем, как сильно изменились их мужья (в лучшую сторону). По их словам, главы семейств в большинстве своем начали более внимательно относиться к детям, перестали избегать домашних обязанностей и наконец увидели, как тяжело приходится их женам-домохозяйкам.

Однако подобные "чудеса" произошли далеко не во всех семьях.

Ранее эксперты предсказывали резкий рост числа семейных конфликтов и разводов по всему миру в период карантина. И узбекистанцы не стали исключением.

Для того чтобы помочь семейным парам преодолеть возникшие трудности, в Узбекистане была запущена горячая линия, на которую могут позвонить, в первую очередь, женщины, пострадавшие от притеснения или насилия по отношению к ним.

Работа телефона доверия была налажена по инициативе Комиссии по обеспечению гендерного равенства РУз совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) и Центром поддержки гражданских инициатив.

Позвонив по следующим номерам, узбекские женщины смогут получить бесплатную консультацию по вопросам профилактики правонарушений в семье:

юрист: 99897 137 26 26;

психолог: +998 97 137 27 27;

оператор телефона доверия: 99897 137 24 24.

На все возникшие вопросы подробно ответят специалисты. Телефон доверия будет функционировать на протяжении трех месяцев (на период карантина).

Получить бесплатную консультацию можно ежедневно с 8.00 до 18.00.