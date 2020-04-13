В России создана тест-система для диагностики COVID-19 у животных

С помощью новой методики будут тестировать, в том числе, животных-компаньонов, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Научное учреждение Россельхознадзора — Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) разработал тест-систему для диагностики коронавируса у животных, рассказала журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель директора по научно-исследовательской работе и мониторингу ВНИИЗЖ Илья Чвала в свою очередь отметил, что ранее в России были разработаны только тест-системы для диагностики COVID-19 у людей. Новая методика предназначена для выявления возбудителя вируса COVID-19 у различных животных, в том числе у животных-компаньонов — собак и кошек.

По словам эксперта Россельхознадзора, кандидата ветеринарных наук Никиты Лебедева, система основана на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени.

"У животных будут браться оральные и назальные пробы, возможно, фекальные и ректальные. Пробы биологического материала будут тестировать на наличие РНК вируса SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID-19", — сказал Лебедев.

К настоящему времени уже разработаны и утверждены методические рекомендации, которые позволяют проводить исследование проб биоматериалов животных на базе ВНИИЗЖ. Планируется, что в апреле будут произведены наборы для диагностики, что позволит провести около 10 тысяч исследований на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров по стране.

О поголовном тестировании речь не идет. По словам Никиты Лебедева, в первую очередь наборы поступят в крупные города, где растет количество зараженных людей, а также в регионы, где есть международные аэропорты.

С помощью новой методики будут тестировать, в том числе, животных-компаньонов, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.