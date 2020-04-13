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В Намангане уволен сотрудник ОВД за распространение ложной информации

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200413/13915763/V-Namangane-uvolen-sotrudnik-OVD-za-rasprostranenie-lozhnoy-informatsii.html

Мужчина записал видеоролик, в котором сообщил о работнике банка с COVID-19, который якобы пошел раздавать пенсию жителям 15 махаллей.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Намангане уволили одного из сотрудников ОВД, распространившего ложную информацию об инциденте, произошедшем на днях.

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Ситуацию прокомментировали в УВД.

По данным ведомства, 11 апреля у одного из работников областного Народного банка, который отвечал за распределение пенсий, было подозрение на коронавирус.

Так как его работа была связана с распределением пенсий, в домах на территории шести махаллей Намангана, где побывал сотрудник с 1 по 11 апреля, были проведены карантинные мероприятия.

Один из сотрудников районного УКД ОВД, который участвовал в проверке, снял 39-секундное видео с наводящим панику содержанием и отправил своему знакомому в Telegram.

В отношении правоохранителя была проведена проверка, его было решено уволить за грубое нарушение служебной дисциплины, а также за совершение деяний, порочащих честь и достоинство сотрудников ОВД.

Теги:
коронавирус, Клевета, ОВД, Наманган



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