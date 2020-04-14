В Узбекистане предложили поддержать СМИ во время пандемии

Окончательные меры будут направлены в соответствующие государственные органы после консультаций с экспертами-экономистами.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Члены Общественного совета при Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа предложили меры, которые позволят защитить СМИ во время пандемии коронавируса, оказывающей негативное влияние на экономику.

"На очередном собрании были предложены такие меры поддержки и защиты масс-медиа, как введение налоговых каникул и послаблений средствам массовой информации и их сотрудникам, пересмотр стоимости аренды телерадиочастот, а также офисных помещений для редакций. Окончательные меры будут направлены в соответствующие государственные органы после консультаций с экспертами-экономистами", — говорится в публикации.

Также на собрании была обсуждена ситуация с сайтом NemolchiUz, на котором публикуются анонимные истории жертв насилия.

Ранее Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) провело мониторинг содержащихся на портале материалов и внесло уведомление с рекомендацией удалить те из них, что противоречат законодательству Узбекистана, не соответствуют менталитету узбекского народа, негативно влияют на духовно-просветительское воспитание молодежи.

На собрании, в частности, было отмечено, что контроль и предотвращение распространения противозаконной информации в информационном пространстве — это одна из основных задач государственного ведомства, однако конкретные критерии определения отдельного материала "чуждым национальному менталитету" не закреплены, что может привести на практике к личностным оценкам со стороны проводящего мониторинг.

Также отмечалось, что в век информационных технологий и интернета необходимо пересмотреть отношение к борьбе с материалами, негативно влияющими на воспитание детей.

"В нынешней ситуации члены Общественного совета практически единогласно заявили о поддержке автора проекта "Не молчи" Ирины Матвиенко и выступили сторонниками продолжения деятельности проекта, нацеленного на предотвращение угроз и насилия к женщинам в обществе, под грифом "18+", — говорится в публикации.

Члены совета призвали АИМК и проект "Не молчи" решить вопрос конструктивно и наладить сотрудничество.