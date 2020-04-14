Намазы в Рамадан в Узбекистане будут совершаться без нарушения самоизоляции

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году наступит 24 апреля и продлится до 23 мая.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Намазы во время поста Рамадан будут проводиться в Узбекистане без нарушения режима самоизоляции из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-19, заявил председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), муфтий Усмонхон Алимов.

"Управление мусульман Узбекистана, изучив ситуацию в соседних и зарубежных странах по проведению месяца Рамадан, приняло фетву совершать таравих-намазы и чтение Корана в домашних условиях", — сказал Алимов в эфире телеканала "Узбекистан 24". Его слова цитирует РИА Новости.

Во время Рамадана кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы.

Алимов сообщил, что Управление мусульман Узбекистана также постановило проводить ифтары — вечерние трапезы разговения во время месяца поста Рамадан — только в кругу семьи в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году наступит 24 апреля и продлится до 23 мая.

В Узбекистане в середине марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 1054, четыре пациента скончались, 89 выздоровели.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся в карантине.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.